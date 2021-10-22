https://ria.ru/20211022/kolbasa-1755722032.html

Производители предупредили о повышении цен на колбасы, сообщили СМИ

Производители предупредили о повышении цен на колбасы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.10.2021

Производители предупредили о повышении цен на колбасы, сообщили СМИ

Ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о подорожании колбас, сосисок и другой продукции, пишут "Известия" со ссылкой на представителей... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T05:43

2021-10-22T05:43

2021-10-22T13:57

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ведущие компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о подорожании колбас, сосисок и другой продукции, пишут "Известия" со ссылкой на представителей крупных ретейлеров.В частности, такие уведомления направили "Мираторг", "Останкино", "Дымов", "Клинский". Они объясняют рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и другими причинами.В Министерстве сельского хозяйства "Известиям" напомнили, что правительство приняло комплекс мер для стабилизации ситуации с ценами на продукты. Так, в этом году животноводческим предприятиям выделяют дополнительно десять миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.

https://ria.ru/20210819/kolbasa-1746325603.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)