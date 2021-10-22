Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/kody-1755865171.html
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров - РИА Новости, 22.10.2021
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров
QR-коды для посещения культурных мероприятий и развлекательных заведений вводятся с 30 октября в районах Ленинградской области с неблагоприятной... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T19:00
2021-10-22T20:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
общество
гатчинский район
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения культурных мероприятий и развлекательных заведений вводятся с 30 октября в районах Ленинградской области с неблагоприятной эпидобстановкой, сообщили в пятницу региональные власти.Изменения в постановление областного правительства об ограничениях по COVID-19 подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу в пятницу."С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "желтой" зоны – с 15 ноября", - информирует официальный Telegram-канал региона.Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.Также режим самоизоляции вводится для тех жителей Ленинградской области старше 65 лет, кто не имеет QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщают власти региона.Соответствующее изменения в постановление областного правительства об ограничениях по COVID-19 подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу в пятницу."Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции", - информирует официальный Telegram-канал региона.Как уточняется в обновленной версии постановления, самоизоляцию предписано соблюдать неработающим гражданам. При этом работодателям рекомендуется перевести тех сотрудников старше 65 лет, у кого нет QR-кодов, на дистанционный режим работы.Согласно материалам на сайте правительства Ленобласти, по данным на 15 октября, в "красную" зону входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы. Остальные в настоящее время отнесены к "желтой" зоне.
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html
гатчинский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, гатчинский район, ленинградская область
19:00 22.10.2021 (обновлено: 20:02 22.10.2021)
 
В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров и ночных клубов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения культурных мероприятий и развлекательных заведений вводятся с 30 октября в районах Ленинградской области с неблагоприятной эпидобстановкой, сообщили в пятницу региональные власти.
Изменения в постановление областного правительства об ограничениях по COVID-19 подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу в пятницу.
Рейд по соблюдению масочного режима в Новосибирском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 17:50
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
"С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "желтой" зоны – с 15 ноября", - информирует официальный Telegram-канал региона.
Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.
Также режим самоизоляции вводится для тех жителей Ленинградской области старше 65 лет, кто не имеет QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщают власти региона.
Соответствующее изменения в постановление областного правительства об ограничениях по COVID-19 подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу в пятницу.
"Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции", - информирует официальный Telegram-канал региона.
Как уточняется в обновленной версии постановления, самоизоляцию предписано соблюдать неработающим гражданам. При этом работодателям рекомендуется перевести тех сотрудников старше 65 лет, у кого нет QR-кодов, на дистанционный режим работы.
Согласно материалам на сайте правительства Ленобласти, по данным на 15 октября, в "красную" зону входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы. Остальные в настоящее время отнесены к "желтой" зоне.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19ОбществоГатчинский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий