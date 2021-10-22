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В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров - РИА Новости, 22.10.2021

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения кинотеатров

QR-коды для посещения культурных мероприятий и развлекательных заведений вводятся с 30 октября в районах Ленинградской области с неблагоприятной... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T19:00

2021-10-22T19:00

2021-10-22T20:02

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. QR-коды для посещения культурных мероприятий и развлекательных заведений вводятся с 30 октября в районах Ленинградской области с неблагоприятной эпидобстановкой, сообщили в пятницу региональные власти.Изменения в постановление областного правительства об ограничениях по COVID-19 подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу в пятницу."С 30 октября в районах "красной" зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах "желтой" зоны – с 15 ноября", - информирует официальный Telegram-канал региона.Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.Также режим самоизоляции вводится для тех жителей Ленинградской области старше 65 лет, кто не имеет QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, сообщают власти региона.Соответствующее изменения в постановление областного правительства об ограничениях по COVID-19 подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ вступает в силу в пятницу."Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет вводится режим самоизоляции", - информирует официальный Telegram-канал региона.Как уточняется в обновленной версии постановления, самоизоляцию предписано соблюдать неработающим гражданам. При этом работодателям рекомендуется перевести тех сотрудников старше 65 лет, у кого нет QR-кодов, на дистанционный режим работы.Согласно материалам на сайте правительства Ленобласти, по данным на 15 октября, в "красную" зону входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский и Гатчинский районы. Остальные в настоящее время отнесены к "желтой" зоне.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

гатчинский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, гатчинский район, ленинградская область