https://ria.ru/20211022/gazprom-1755825317.html

"Газпром" увеличил поставки газа в Италию

"Газпром" увеличил поставки газа в Италию - РИА Новости, 22.10.2021

"Газпром" увеличил поставки газа в Италию

"Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:20

2021-10-22T16:20

2021-10-22T16:21

экономика

италия

газпром

алексей миллер

клаудио дескальци

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.Уточняется, что на рабочей встрече в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni SpA Клаудио Дескальци обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики, подчеркнув важную роль природного газа в обеспечении ее стабильной работы."Отмечено, что с начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в сообщении.Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа.

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, италия, газпром, алексей миллер, клаудио дескальци