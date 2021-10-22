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"Газпром" увеличил поставки газа в Италию
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию - РИА Новости, 22.10.2021
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию
"Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:20
2021-10-22T16:20
2021-10-22T16:21
экономика
италия
газпром
алексей миллер
клаудио дескальци
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.Уточняется, что на рабочей встрече в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni SpA Клаудио Дескальци обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики, подчеркнув важную роль природного газа в обеспечении ее стабильной работы."Отмечено, что с начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в сообщении.Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа.
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экономика, италия, газпром, алексей миллер, клаудио дескальци
16:20 22.10.2021 (обновлено: 16:21 22.10.2021)
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию на 15,9 процента по сравнению с 2020 годом