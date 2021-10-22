Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/gazprom-1755825317.html
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию - РИА Новости, 22.10.2021
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию
"Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:20
2021-10-22T16:21
экономика
италия
газпром
алексей миллер
клаудио дескальци
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753116900_0:192:2986:1871_1920x0_80_0_0_6e2f36c478dd1c93d76b6b12503ae46d.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.Уточняется, что на рабочей встрече в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni SpA Клаудио Дескальци обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики, подчеркнув важную роль природного газа в обеспечении ее стабильной работы."Отмечено, что с начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в сообщении.Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа.
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753116900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d72f21a31f6f286f9a99024e2a44b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, италия, газпром, алексей миллер, клаудио дескальци
16:20 22.10.2021 (обновлено: 16:21 22.10.2021)
 
"Газпром" увеличил поставки газа в Италию

"Газпром" увеличил поставки газа в Италию на 15,9 процента по сравнению с 2020 годом

© REUTERS / Laszlo Balogh/File PhotoИнженер на объекте системы газораспределения в Венгрии
Инженер на объекте системы газораспределения в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Laszlo Balogh/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" с начала 2021 года увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале компании.
Уточняется, что на рабочей встрече в Санкт-Петербурге глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni SpA Клаудио Дескальци обсудили перспективы низкоуглеродного развития европейской энергетики, подчеркнув важную роль природного газа в обеспечении ее стабильной работы.
"Отмечено, что с начала 2021 года "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в сообщении.
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа.
 
ЭкономикаИталияГазпромАлексей МиллерКлаудио Дескальци
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий