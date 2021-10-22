https://ria.ru/20211022/gaz-1755883474.html

Источник сообщил о рисках прекращения поставок российского газа в Молдавию

Источник сообщил о рисках прекращения поставок российского газа в Молдавию - РИА Новости, 23.10.2021

Источник сообщил о рисках прекращения поставок российского газа в Молдавию

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием вице-премьера Дмитрия Козака закончились безрезультатно, сообщил журналистам... РИА Новости, 23.10.2021

2021-10-22T21:12

2021-10-22T21:12

2021-10-23T00:01

экономика

кишинев

молдавия

россия

дмитрий козак

газпром

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием вице-премьера Дмитрия Козака закончились безрезультатно, сообщил журналистам источник, близкий к участникам обсуждения."Заключение нового долгосрочного газового контракта (между "Газпромом" и Кишиневом. — Прим. ред.) до 1 ноября весьма сомнительно, и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", — отметил источник.По его словам, российская сторона предложила 25-процентную скидку. Чтобы получить ее, Молдавия должна была обещать, что в течение трех лет вернет накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось. Кишинев ссылался на отсутствие необходимых средств и настаивал на снижении цены на 50 процентов.Молдавию в переговорах представляли вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну. С 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц, при этом цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Спустя пять дней "Молдовагаз" сообщил, что потребление топлива в стране превышает поставки из России и это может повлечь за собой проблемы уже с электроэнергией.Уже 22 октября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетике до 20 ноября.Переговоры о новом контракте на поставки газа из России начались еще прошлым летом. До 1 октября Кишинев получал топливо по соглашению от 2008 года.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.

https://ria.ru/20211022/gaz-1755837040.html

https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html

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экономика, кишинев, молдавия, россия, дмитрий козак, газпром