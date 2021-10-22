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В Кишиневе из-за газового кризиса погасили Вечный огонь
В Кишиневе из-за газового кризиса погасили Вечный огонь - РИА Новости, 22.10.2021
В Кишиневе из-за газового кризиса погасили Вечный огонь
Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе потушили из-за газового кризиса, сообщила пресс-служба Минобороны Молдавии. Частицу огня перенесли в РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:01
2021-10-22T19:06
в мире
природный газ
кишинев
молдавия
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе потушили из-за газового кризиса, сообщила пресс-служба Минобороны Молдавии. Частицу огня перенесли в Музей боевой славы."Поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе "Вечность" была временно отключена. Бойцы роты Почетного караула из полка Генерального штаба "Бригадный генерал Николае Петрица" перевезли огонь в Музей боевой славы из мотострелковой бригады "Штефан чел Маре", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.Власти приняли такое решение по двум причинам. Во-первых, значительно снизилось давление в газовой трубе. Во-вторых, на территории республики действует метеорологическое предупреждение о сильном ветре, которое приводит к задуванию пламени. В Минобороны отметили, что ранее уже жаловались компании "Кишинев-газ" на утечку газа в подобной ситуации, но проблема так и не была исправлена.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. При этом "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление этого ресурса в стране временно превышает поставки топлива из России и это может привести к проблемам с электроэнергией.Спустя неделю власти ввели "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для дополнительных закупок.
https://ria.ru/20211022/gaz-1755737090.html
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в мире, природный газ, кишинев, молдавия, молдовагаз
17:01 22.10.2021 (обновлено: 19:06 22.10.2021)
 
В Кишиневе из-за газового кризиса погасили Вечный огонь

В Кишиневе из-за газового кризиса временно погасили Вечный огонь на мемориальном комплексе

© Sputnik / Александр Связин / Перейти в фотобанкПогашенный Вечный огонь в мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе
Погашенный Вечный огонь в мемориальном комплексе Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Александр Связин
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе потушили из-за газового кризиса, сообщила пресс-служба Минобороны Молдавии. Частицу огня перенесли в Музей боевой славы.
"Поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе "Вечность" была временно отключена. Бойцы роты Почетного караула из полка Генерального штаба "Бригадный генерал Николае Петрица" перевезли огонь в Музей боевой славы из мотострелковой бригады "Штефан чел Маре", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Власти приняли такое решение по двум причинам. Во-первых, значительно снизилось давление в газовой трубе. Во-вторых, на территории республики действует метеорологическое предупреждение о сильном ветре, которое приводит к задуванию пламени. В Минобороны отметили, что ранее уже жаловались компании "Кишинев-газ" на утечку газа в подобной ситуации, но проблема так и не была исправлена.
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Спустя неделю власти ввели "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для дополнительных закупок.
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В миреПриродный газКишиневМолдавияМолдовагаз
 
 
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