https://ria.ru/20211022/gaz-1755737090.html

Премьер Молдавии не уверена в успехе переговоров с "Газпромом"

Премьер Молдавии не уверена в успехе переговоров с "Газпромом" - РИА Новости, 22.10.2021

Премьер Молдавии не уверена в успехе переговоров с "Газпромом"

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что переговорный процесс по газу сдвинулся с места, однако окончательной договоренности с "Газпромом" нет и не... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:57

2021-10-22T09:57

2021-10-22T17:44

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что переговорный процесс по газу сдвинулся с места, однако окончательной договоренности с "Газпромом" нет и не известно, когда она может быть достигнута.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.Она добавила, что в противном случае власти Молдавии предложат новые меры, чтобы поддержать энергетическую безопасность страны.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз