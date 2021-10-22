09:57 22.10.2021 (обновлено: 17:44 22.10.2021)
Премьер Молдавии не уверена в успехе переговоров с "Газпромом"
Премьер Молдавии Гаврилица не уверена в успехе переговоров с "Газпромом" о поставках газа
КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что переговорный процесс по газу сдвинулся с места, однако окончательной договоренности с "Газпромом" нет и не известно, когда она может быть достигнута.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.
"В Москве прошел новый раунд переговоров по вопросу поставок газа, ситуация сдвинулась с места, но на данный момент у нас нет окончательной новой договоренности, нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута. Правительство намерено продолжить переговоры с "Газпромом", чтобы найти долгосрочное решение, основанное на коммерческих интересах обеих стран", — сказала Гаврилица на брифинге в пятницу.
Она добавила, что в противном случае власти Молдавии предложат новые меры, чтобы поддержать энергетическую безопасность страны.
Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
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