В Саранске предложили провести киберсоревнования "Futurous - игры будущего"
Чернышенко: Саранск может побороться за проведения турнира "Futurous - игры будущего"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора международного движения "Futurous – игры будущего", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампредседателя правительства России в рамках рабочего визита в Мордовию обсудил с главой республики Артемом Здуновым развитие в регионе киберспорта. Сейчас в Мордовии создана своя Федерация компьютерного спорта. При поддержке коммерческой компании прошел ряд киберспортивных турниров и сборов команд, в рамках которых тестировалась инфраструктура региона для проведения подобных масштабных мероприятий.
17 октября, 20:50Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2
"У региона большие перспективы по развитию киберспорта. Сотни молодых людей проявляют к нему интерес и уже приняли участие в региональных киберспортивных турнирах. Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора "Futuros – игры будущего", которые пройдут в 2023 году. Отбор будет вестись на конкурсной основе, итоги подведем в мае следующего года. Одной из площадок проведения игр в Саранске может стать Универсальный спортивный зал", - цитирует пресс-служба вице-премьера РФ слова Чернышенко.
Предполагается, что "Futurous – игры будущего" будут проходить в 3-4 городах-организаторах на протяжении 9 дней. Участие в них примут 1500 спортсменов и около 300 тысяч зрителей. В свою очередь, глава Мордовии отметил, что если игры пройдут в Саранске, то в столице Мордовии также будет организован фестиваль киберспорта и новых профессий "Киберстарт" с совмещенной деловой и развлекательной программой.
18 октября, 16:51"Теряем будущих великих спортсменов": Журова — о влиянии киберспорта