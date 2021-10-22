https://ria.ru/20211022/futurous-1755846632.html

В Саранске предложили провести киберсоревнования "Futurous - игры будущего"

В Саранске предложили провести киберсоревнования "Futurous - игры будущего" - РИА Новости, 22.10.2021

В Саранске предложили провести киберсоревнования "Futurous - игры будущего"

Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора международного движения "Futurous – игры будущего", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:36

2021-10-22T17:36

2021-10-22T17:36

республика мордовия

общество

саранск

республика мордовия

дмитрий чернышенко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора международного движения "Futurous – игры будущего", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Зампредседателя правительства России в рамках рабочего визита в Мордовию обсудил с главой республики Артемом Здуновым развитие в регионе киберспорта. Сейчас в Мордовии создана своя Федерация компьютерного спорта. При поддержке коммерческой компании прошел ряд киберспортивных турниров и сборов команд, в рамках которых тестировалась инфраструктура региона для проведения подобных масштабных мероприятий."У региона большие перспективы по развитию киберспорта. Сотни молодых людей проявляют к нему интерес и уже приняли участие в региональных киберспортивных турнирах. Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора "Futuros – игры будущего", которые пройдут в 2023 году. Отбор будет вестись на конкурсной основе, итоги подведем в мае следующего года. Одной из площадок проведения игр в Саранске может стать Универсальный спортивный зал", - цитирует пресс-служба вице-премьера РФ слова Чернышенко.Предполагается, что "Futurous – игры будущего" будут проходить в 3-4 городах-организаторах на протяжении 9 дней. Участие в них примут 1500 спортсменов и около 300 тысяч зрителей. В свою очередь, глава Мордовии отметил, что если игры пройдут в Саранске, то в столице Мордовии также будет организован фестиваль киберспорта и новых профессий "Киберстарт" с совмещенной деловой и развлекательной программой.

https://rsport.ria.ru/20211017/kibersport-1754948119.html

https://rsport.ria.ru/20211018/zhurova-1755066067.html

саранск

россия

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общество, саранск, республика мордовия, дмитрий чернышенко, россия