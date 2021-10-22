https://ria.ru/20211022/furgal-1755825955.html

СК завершил расследование дела против экс-губернатора Фургала

СК завершил расследование дела против экс-губернатора Фургала - РИА Новости, 22.10.2021

СК завершил расследование дела против экс-губернатора Фургала

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:22

2021-10-22T16:22

2021-10-22T17:07

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала… Дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд", - сказала Петренко.Фургал обвиняется в "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление" и "незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой".По версии следствия, Фургал был организатором преступной группы, которая в 2004-2005 годах совершила покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.По словам Петренко, причастность обвиняемого удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. В 2019 году анализ всех ранее собранных материалов в совокупности с результатами экспертных исследований и другими доказательствами "позволил следствию сделать однозначные выводы о причастности Фургала и других участников организованной преступной группы к вышеуказанным преступлениям".Так, установлено, что решения об убийствах были обусловлены коммерческими интересами Фургала и его соучастников. Для расширения бизнеса Фургал и его компаньон Николай Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу.Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменить цены, неоднократно провоцировали конфликты, в том числе подавали заявления в правоохранительные органы. Не достигнув желаемого, соучастники решили убить его. В гараж к Смольскому были брошены две гранаты, одна из которых взорвалась рядом с его воротами, вторая попала внутрь, но не взорвалась, благодаря чему Смольский выжил, получив лишь ранения. После этого Смольский всё-таки снизил закупочные цены на металл. Исполнитель этого преступления Марат Кадыров арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления, говорится в релизе.В случае с Зорей поводом стала "неприязнь, возникшая на почве длительного конфликта" из-за судебных разбирательств по поводу приобретенного бизнесменом железобетонного завода. Как полагает СК, по указанию Фургала и Мистрюкова участники орггруппы убили Зорю – его расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления оказался Андрей Палей, который сейчас тоже арестован и обвиняется в "убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой". Чтобы пустить следствие по ложному следу, Палей имитировал внезапный конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.После убийства Зори Фургал и его деловые партнеры Мистрюков и Булатов задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году уголовное преследование в отношении них было прекращено ввиду недостаточности доказательств. Однако, как полагает следствие, своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил экс-милиционер Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения в правоохранительные органы, дали указание убить его. Преступление вновь совершил Палей: Булатов был убит во дворе своего дома, обнаружила его несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор после выстрелов.Остальным участникам организованной преступной группы Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Палею предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях, добавила Петренко. По ее словам, причастность Фургала и других участников орггруппы к преступлениям подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями судебных экспертиз."В ходе расследования уголовного дела обвиняемый сообщал о давлении со стороны следствия и указывал, что следствие пытается склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. Подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и расценены следствием как попытки обвиняемого затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей", - добавила Петренко.Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.

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