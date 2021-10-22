https://ria.ru/20211022/disney-1755745149.html
Disney перенес российские кинопремьеры из-за нерабочих дней
Disney перенес российские кинопремьеры из-за нерабочих дней - РИА Новости, 22.10.2021
Disney перенес российские кинопремьеры из-за нерабочих дней
Компания Disney Studios перенесла премьеры некоторых релизов, в частности, картин "Вечные" и "Последняя дуэль", из-за объявленных в России нерабочих дней,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:42
2021-10-22T10:42
2021-10-22T10:42
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Компания Disney Studios перенесла премьеры некоторых релизов, в частности, картин "Вечные" и "Последняя дуэль", из-за объявленных в России нерабочих дней, сообщили в пресс-службе Disney Studios.Перенос затронет только российские кинотеатры - премьеры в странах СНГ пройдут согласно графику.Премьера фильма MARVEL "Вечные" переносится с 4 ноября на 8 ноября, премьера картины Ридли Скотта "Последняя дуэль" переносится с 28 октября на 18 ноября, а премьера фильма Уэса Андерсона "Французский Вестник. Приложение к газете "Либерти, Канзас Ивнинг Сан" с 11 ноября на 18 ноября, рассказали в пресс-службе Disney Studios.Руководство компании от комментариев переносов премьер отказалось.Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге сообщил о том, что в Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры (в том числе кинотеатров) и других. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице.
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the walt disney company, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Disney перенес российские кинопремьеры из-за нерабочих дней
Disney перенес российские кинопремьеры "Вечных" и "Последней дуэли" из-за нерабочих дней