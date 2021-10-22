https://ria.ru/20211022/detsady-1755854649.html

В детских садах в Москве создали условия для защиты от заболеваний

В детских садах в Москве создали условия для защиты от заболеваний - РИА Новости, 22.10.2021

В детских садах в Москве создали условия для защиты от заболеваний

В детских садах Москвы созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний, детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, сообщили РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:07

2021-10-22T18:07

2021-10-22T18:07

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В детских садах Москвы созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний, детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы.В департаменте отметили, что для воспитанников дошкольных групп, чьи родители в силу производственной необходимости работают в этот период, будут открыты дежурные группы."В детских садах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны", - сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

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