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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 22.10.2021

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли ночью в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:55

2021-10-22T08:55

2021-10-22T08:57

общество

санкт-петербург

большой порт санкт-петербург

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли ночью в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС."В связи с неблагоприятным прогнозом гидрометеорологических условий в акватории Невской губы, Дирекцией КЗС получено распоряжение ЦУКС ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу о закрытии затворов комплекса защитных сооружений для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге… Маневрирование затворами начато в 03.35 мск 22 октября", - говорится в сообщении.Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 02.30 мск.Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, что приведет к повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. Для предотвращения угрозы наводнения было принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений.В четверг вечером в Петербурге закрыли сады, парки и скверы из-за ожидаемых дождей и сильного ветра.

https://ria.ru/20210814/vilfand-1745773430.html

санкт-петербург

нева (река)

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общество, санкт-петербург, большой порт санкт-петербург, нева (река)