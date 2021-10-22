Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/damba-1755729941.html
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 22.10.2021
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли ночью в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:55
2021-10-22T08:57
общество
санкт-петербург
большой порт санкт-петербург
нева (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98605/08/986050804_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f7398748588b8d651f9155fd83cd5b41.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли ночью в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС."В связи с неблагоприятным прогнозом гидрометеорологических условий в акватории Невской губы, Дирекцией КЗС получено распоряжение ЦУКС ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу о закрытии затворов комплекса защитных сооружений для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге… Маневрирование затворами начато в 03.35 мск 22 октября", - говорится в сообщении.Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 02.30 мск.Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, что приведет к повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. Для предотвращения угрозы наводнения было принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений.В четверг вечером в Петербурге закрыли сады, парки и скверы из-за ожидаемых дождей и сильного ветра.
https://ria.ru/20210814/vilfand-1745773430.html
санкт-петербург
нева (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98605/08/986050804_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_6fc274b9e7e74e0fb32eebd0a51c96e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, большой порт санкт-петербург, нева (река)
08:55 22.10.2021 (обновлено: 08:57 22.10.2021)
 
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Дамбу в Петербурге закрыли ночью из-за угрозы наводнения

© Фото : сайта Дирекции КЗСКомплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Архивное фото
Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : сайта Дирекции КЗС
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли ночью в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС.
"В связи с неблагоприятным прогнозом гидрометеорологических условий в акватории Невской губы, Дирекцией КЗС получено распоряжение ЦУКС ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу о закрытии затворов комплекса защитных сооружений для предотвращения наводнения в Санкт-Петербурге… Маневрирование затворами начато в 03.35 мск 22 октября", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 02.30 мск.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 25-28 метров в секунду, что приведет к повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений. Для предотвращения угрозы наводнения было принято решение о задействовании комплекса защитных сооружений.
В четверг вечером в Петербурге закрыли сады, парки и скверы из-за ожидаемых дождей и сильного ветра.
Автомобили на подтопленной в результате ливневых дождей улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 22:36
Вильфанд рассказал, каким городам угрожают наводнения
 
ОбществоСанкт-ПетербургБольшой порт Санкт-ПетербургНева (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий