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Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot - РИА Новости, 22.10.2021
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:24
2021-10-22T23:24
2021-10-22T23:24
происшествия
взятка
ульяновск
ульяновская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 21 октября подозреваемый в административном здании исправительной колонии, расположенном в Заволжском районе Ульяновска, получил взятку в виде наручных часов марки Tissot стоимостью 52 тысячи рублей за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осужденному. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСИН, ФСБ и Следственного комитета России."Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия)", - говорится в сообщении.
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происшествия, взятка, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot за 52 тысячи рублей