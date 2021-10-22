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Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot - РИА Новости, 22.10.2021
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:24
2021-10-22T23:24
происшествия
взятка
ульяновск
ульяновская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 21 октября подозреваемый в административном здании исправительной колонии, расположенном в Заволжском районе Ульяновска, получил взятку в виде наручных часов марки Tissot стоимостью 52 тысячи рублей за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осужденному. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСИН, ФСБ и Следственного комитета России."Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия)", - говорится в сообщении.
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происшествия, взятка, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
23:24 22.10.2021
 
Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot

Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot за 52 тысячи рублей

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Николай Гернет
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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 21 октября подозреваемый в административном здании исправительной колонии, расположенном в Заволжском районе Ульяновска, получил взятку в виде наручных часов марки Tissot стоимостью 52 тысячи рублей за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осужденному. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСИН, ФСБ и Следственного комитета России.
"Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия)", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 15:00
Суд арестовал замминистра ЖКХ Новосибирской области по обвинению во взятке
 
ПроисшествияВзяткаУльяновскУльяновская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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