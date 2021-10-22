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Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot

Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot - РИА Новости, 22.10.2021

Начальника ульяновской колонии задержали за взятку часами Tissot

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей,... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:24

2021-10-22T23:24

2021-10-22T23:24

происшествия

взятка

ульяновск

ульяновская область

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россия

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САМАРА, 22 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Ульяновской области, его подозревают во взятке часами Tissot стоимостью 52 тысячи рублей, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, 21 октября подозреваемый в административном здании исправительной колонии, расположенном в Заволжском районе Ульяновска, получил взятку в виде наручных часов марки Tissot стоимостью 52 тысячи рублей за незаконные действия по смягчению условий отбывания наказания осужденному. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена в результате совместных действий сотрудников региональных управлений ФСИН, ФСБ и Следственного комитета России."Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ульяновской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211019/arest-1755217382.html

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происшествия, взятка, ульяновск, ульяновская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия