https://ria.ru/20211022/bolduin-1755875825.html

Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека

Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека - РИА Новости, 22.10.2021

Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека

Голливудский актер Алек Болдуин, который в четверг во время съемок вестерна "Раст" в США случайно застрелил оператора и ранил режиссера, в 2017 году задавался... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:10

2021-10-22T20:10

2021-10-22T20:46

сша

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

культура

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

шоубиз

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который в четверг во время съемок вестерна "Раст" в США случайно застрелил оператора и ранил режиссера, в 2017 году задавался вопросом о том, каково это - несправедливо убить человека, на что обратили внимание пользователи Twitter."Интересно, каково это - несправедливо убить кого-то...", - написал Болдуин в Twitter в сентябре 2017 года.Таким образом актер прокомментировал статью, которая появилась тогда в издании Los Angeles Times. В публикации говорилось об инциденте, при котором полицейский города Хантингтон-Бич (штат Калифорния) смертельно ранил человека, несколько раз выстрелив в него."Что ж... Я думаю, теперь ты знаешь", - гласит один из многочисленных комментариев, появившихся в Twitter в ответ на запись Болдуина.Другой пользователь Twitter в свете записи актера отметил "трагическую иронию", а кто-то даже разместил хештэг с призывом арестовать Болдуина. Еще один пользователь соцсети назвал твит Болдуина "худшим в истории"."Когда настраиваешься на что-то, то можешь достичь чего угодно", - гласит другой комментарий.Некоторые пользователи соцсети встали на защиту Болдуина, отметив, в частности, что инцидент, описанный в статье, которую актер комментировал в 2017 году, и случившийся в четверг инцидент с участием самого Болдуина - это "две совершенно разные ситуации".Число ответов на запись актера стремительно растет и уже превысило отметку в 8 тысяч.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

https://ria.ru/20211022/bolduin-1755863462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма