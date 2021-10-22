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Шоубиз
https://ria.ru/20211022/bolduin-1755875825.html
Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека
Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека - РИА Новости, 22.10.2021
Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека
Голливудский актер Алек Болдуин, который в четверг во время съемок вестерна "Раст" в США случайно застрелил оператора и ранил режиссера, в 2017 году задавался... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T20:10
2021-10-22T20:46
сша
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
культура
убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
шоубиз
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который в четверг во время съемок вестерна "Раст" в США случайно застрелил оператора и ранил режиссера, в 2017 году задавался вопросом о том, каково это - несправедливо убить человека, на что обратили внимание пользователи Twitter."Интересно, каково это - несправедливо убить кого-то...", - написал Болдуин в Twitter в сентябре 2017 года.Таким образом актер прокомментировал статью, которая появилась тогда в издании Los Angeles Times. В публикации говорилось об инциденте, при котором полицейский города Хантингтон-Бич (штат Калифорния) смертельно ранил человека, несколько раз выстрелив в него."Что ж... Я думаю, теперь ты знаешь", - гласит один из многочисленных комментариев, появившихся в Twitter в ответ на запись Болдуина.Другой пользователь Twitter в свете записи актера отметил "трагическую иронию", а кто-то даже разместил хештэг с призывом арестовать Болдуина. Еще один пользователь соцсети назвал твит Болдуина "худшим в истории"."Когда настраиваешься на что-то, то можешь достичь чего угодно", - гласит другой комментарий.Некоторые пользователи соцсети встали на защиту Болдуина, отметив, в частности, что инцидент, описанный в статье, которую актер комментировал в 2017 году, и случившийся в четверг инцидент с участием самого Болдуина - это "две совершенно разные ситуации".Число ответов на запись актера стремительно растет и уже превысило отметку в 8 тысяч.ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
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сша, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), культура, убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма
20:10 22.10.2021 (обновлено: 20:46 22.10.2021)
 
Алек Болдуин в 2017 году задавался вопросом о том, каково убить человека

В 2017 году Алек Болдуин в своем Twitter задавался вопросом, каково убить человека

© REUTERS / Stephanie KeithГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Stephanie Keith
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Голливудский актер Алек Болдуин, который в четверг во время съемок вестерна "Раст" в США случайно застрелил оператора и ранил режиссера, в 2017 году задавался вопросом о том, каково это - несправедливо убить человека, на что обратили внимание пользователи Twitter.
"Интересно, каково это - несправедливо убить кого-то...", - написал Болдуин в Twitter в сентябре 2017 года.
Таким образом актер прокомментировал статью, которая появилась тогда в издании Los Angeles Times. В публикации говорилось об инциденте, при котором полицейский города Хантингтон-Бич (штат Калифорния) смертельно ранил человека, несколько раз выстрелив в него.
"Что ж... Я думаю, теперь ты знаешь", - гласит один из многочисленных комментариев, появившихся в Twitter в ответ на запись Болдуина.
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 18:51Культура
Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора во время съемок фильма
Другой пользователь Twitter в свете записи актера отметил "трагическую иронию", а кто-то даже разместил хештэг с призывом арестовать Болдуина. Еще один пользователь соцсети назвал твит Болдуина "худшим в истории".
"Когда настраиваешься на что-то, то можешь достичь чего угодно", - гласит другой комментарий.
Некоторые пользователи соцсети встали на защиту Болдуина, отметив, в частности, что инцидент, описанный в статье, которую актер комментировал в 2017 году, и случившийся в четверг инцидент с участием самого Болдуина - это "две совершенно разные ситуации".
Число ответов на запись актера стремительно растет и уже превысило отметку в 8 тысяч.
ЧП с Болдуином случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сообщил, что выстрел произвел Алек Болудин, в отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.
 
ШоубизСШААлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)КультураУбийство Алеком Болдуином оператора на съемках фильма
 
 
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