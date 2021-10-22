https://ria.ru/20211022/baykal-1755831798.html
Абрамченко рассказала, когда заработает система экомониторинга Байкала
Абрамченко рассказала, когда заработает система экомониторинга Байкала - РИА Новости, 22.10.2021
Абрамченко рассказала, когда заработает система экомониторинга Байкала
Экологические данные о состоянии Байкала, а также система мониторинга состояния озера станут доступными для граждан до конца первого квартала 2022 года,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:40
2021-10-22T16:40
2021-10-22T16:40
общество
экология
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
байкал
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экологические данные о состоянии Байкала, а также система мониторинга состояния озера станут доступными для граждан до конца первого квартала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Виктории Абрамченко."Росгидромет в 1 квартале 2022 года завершит работу по сбору экологических данных и созданию системы экологического мониторинга Байкальской природной территории. Ресурс будет пополняться данными Росгидромета, МЧС, контрольно-надзорных органов, представителей науки и бизнеса. Доступ к ресурсу будет открытым", - говорится в сообщении.Решение было принято по итогам рабочей группы под председательством вице-премьера.
https://ria.ru/20211013/neytrino-1754025433.html
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общество, экология, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), байкал, виктория абрамченко, россия
Абрамченко рассказала, когда заработает система экомониторинга Байкала
Абрамченко: открытая система экомониторинга Байкала заработает до марта 2022 года