09:20 22.10.2021 (обновлено: 10:33 22.10.2021)
В МИД заявили о рисках после создания AUKUS
Посол по особым поручениям МИД Машков: создание AUKUS несет риски для безопасности региона
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Использование территории Австралии, которая обладает неядерным статусом, для развертывания военной инфраструктуры ядерных стран в рамках созданного с США и Великобританией партнерства AUKUS несет риски для безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
"Что касается создания трёхстороннего партнёрства AUKUS, то мы внимательно изучаем возможные последствия такого шага. При этом обращает на себя внимание то, что в его рамках предполагается использование территории неядерного государства для развёртывания объектов военной инфраструктуры ядерных государств. Это может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности", - сказал Машков.
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"Применительно к возможности использования Австралией американских ракет Tomahawk, скажу откровенно, что вопрос не соответствует уровню моей зарплаты. В целом, предстоит ещё разобраться, идёт ли речь о крылатых ракетах морского базирования или же о наземном варианте данного вида вооружений, который сейчас создают в США", - добавил он.
Создание США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS неизбежно приведет к ответу других стран региона на потенциальные угрозы, Россия тщательно проанализирует последствия, к которым может привести это партнерство и примет соответствующие меры, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
"Формирование подобных стратегических альянсов неизбежно приведёт к ответной реакции всех участников региональной формулы стабильности. Какой она будет – национальная прерогатива каждой страны. Уверен, что в Москве на межведомственном уровне этот вопрос будет тщательным образом проанализирован и приняты соответствующие меры, обеспечивающие должным образом наши региональные интересы и безопасность государства", - сказал Машков.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объем которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
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