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Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта - РИА Новости, 22.10.2021
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта
Следствие просит продлить до конца января арест вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которая обвиняется в его убийстве, сообщили в объединённой... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:05
2021-10-22T12:05
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
энди картрайт
гибель украинского рэпера в петербурге
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Следствие просит продлить до конца января арест вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которая обвиняется в его убийстве, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30.01.2022", - говорится в сообщении.Судебное заседание назначено на 27 октября.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко.Две первые комплексные судебные экспертизы останков не смогли установить причину смерти рэпера, но показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена дополнительная третья экспертиза.
https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html
https://ria.ru/20210113/kartrayt-1592918159.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал
12:05 22.10.2021
 
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта

Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта Марины Кохал до конца января

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Следствие просит продлить до конца января арест вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которая обвиняется в его убийстве, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30.01.2022", - говорится в сообщении.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 11:54
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой
Судебное заседание назначено на 27 октября.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко.
Две первые комплексные судебные экспертизы останков не смогли установить причину смерти рэпера, но показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена дополнительная третья экспертиза.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 19:00
Адвокат рассказал о результатах экспертизы останков рэпера Картрайта
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судЭнди КартрайтГибель украинского рэпера в ПетербургеМарина Кохал
 
 
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