https://ria.ru/20211022/arest-1755765588.html
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта - РИА Новости, 22.10.2021
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта
Следствие просит продлить до конца января арест вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которая обвиняется в его убийстве, сообщили в объединённой... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:05
2021-10-22T12:05
2021-10-22T12:05
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
энди картрайт
гибель украинского рэпера в петербурге
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Следствие просит продлить до конца января арест вдовы рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), которая обвиняется в его убийстве, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 30.01.2022", - говорится в сообщении.Судебное заседание назначено на 27 октября.По данным СК, Кохал не позднее 29 июля 2020 года в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко.Две первые комплексные судебные экспертизы останков не смогли установить причину смерти рэпера, но показали наличие в его теле следов различных веществ, в том числе и наркотических. Поэтому была назначена дополнительная третья экспертиза.
https://ria.ru/20210428/ubiystvo-1730284064.html
https://ria.ru/20210113/kartrayt-1592918159.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, энди картрайт, гибель украинского рэпера в петербурге, марина кохал
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта
Следствие попросило продлить арест вдовы рэпера Картрайта Марины Кохал до конца января