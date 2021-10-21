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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/vuz-1755631432.html
МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября
МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021
МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября
Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября, консультации будут проводиться только дистанционно,... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:07
2021-10-21T17:08
распространение коронавируса
общество
самарская область
татьяна голикова
мгту имени баумана
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября, консультации будут проводиться только дистанционно, сообщается в Telegram-канале вуза."С 28 октября по 7 ноября 2021 года университет закрыт. Деканы и заведующие кафедрами могут организовать консультации студентов исключительно в дистанционном формате. Обучение по основным программам обучения в указанный период не проводится", - говорится в сообщении.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Самарской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.
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общество, самарская область, татьяна голикова, мгту имени баумана, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:07 21.10.2021 (обновлено: 17:08 21.10.2021)
 
МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября

МГТУ имени Баумана с 28 октября по 7 ноября закроют, консультации будут дистанционными

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКорпус МГТУ им.Н.Э.Баумана
Корпус МГТУ им.Н.Э.Баумана - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября, консультации будут проводиться только дистанционно, сообщается в Telegram-канале вуза.
"С 28 октября по 7 ноября 2021 года университет закрыт. Деканы и заведующие кафедрами могут организовать консультации студентов исключительно в дистанционном формате. Обучение по основным программам обучения в указанный период не проводится", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Самарской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.
Посетитель делает прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:09Распространение коронавируса
Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19, заявил Путин
 
Распространение коронавирусаОбществоСамарская областьТатьяна ГоликоваМГТУ имени БауманаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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