https://ria.ru/20211021/vuz-1755631432.html

МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября

МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября - РИА Новости, 21.10.2021

МГТУ имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября

Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября, консультации будут проводиться только дистанционно,... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:07

2021-10-21T17:07

2021-10-21T17:08

распространение коронавируса

общество

самарская область

татьяна голикова

мгту имени баумана

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/96/189569655_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e1311a1cd551604c96d0e9a1703f300a.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Московский государственный технический университет имени Баумана будет закрыт с 28 октября по 7 ноября, консультации будут проводиться только дистанционно, сообщается в Telegram-канале вуза."С 28 октября по 7 ноября 2021 года университет закрыт. Деканы и заведующие кафедрами могут организовать консультации студентов исключительно в дистанционном формате. Обучение по основным программам обучения в указанный период не проводится", - говорится в сообщении.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что самая тяжелая ситуация с койками для больных COVID-19, где занято более 95% соответствующего фонда, наблюдается в семи регионах России, в том числе в Самарской области. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября.

https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409613.html

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, самарская область, татьяна голикова, мгту имени баумана, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии