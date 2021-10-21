https://ria.ru/20211021/voyna-1755520189.html

Начало третьей мировой могут отложить по неожиданной причине

Жириновский попросил не начинать третью мировую до его 80-летия - РИА Новости, 21.10.2021

Начало третьей мировой могут отложить по неожиданной причине

Совместные учения стран НАТО и Украины означают не что иное, как подготовку к "настоящей войне", заявил в эфире телеканала "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:23

2021-10-21T09:23

2021-10-21T11:54

в мире

украина

киев

владимир жириновский

нато

лдпр

брюссель

мария захарова

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совместные учения стран НАТО и Украины означают не что иное, как подготовку к "настоящей войне", заявил в эфире телеканала "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский.По мнению политика, полномасштабный конфликт может начаться в 2027 году: к российским границам постепенно подводят войска, а под "помощью" Киеву скрывается процесс "складирования" вооружения."Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026-м году 80 лет, а потом — пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия", — объяснил свой выбор даты начала глобального конфликта Жириновский. Он также напомнил, что некогда на Украине хранилось много оружия: его хватило бы на всю третью мировую. Но впоследствии "все разворовали, распродали, разворотили".Министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ отметила, что Москва призывает Киев и Брюссель отказаться от таких необдуманных планов, так как это будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.

https://ria.ru/20211020/voyna-1755395031.html

украина

киев

брюссель

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в мире, украина, киев, владимир жириновский, нато, лдпр, брюссель, мария захарова