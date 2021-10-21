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Начало третьей мировой могут отложить по неожиданной причине
Жириновский попросил не начинать третью мировую до его 80-летия - РИА Новости, 21.10.2021
Начало третьей мировой могут отложить по неожиданной причине
Совместные учения стран НАТО и Украины означают не что иное, как подготовку к "настоящей войне", заявил в эфире телеканала "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:23
2021-10-21T11:54
в мире
украина
киев
владимир жириновский
нато
лдпр
брюссель
мария захарова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совместные учения стран НАТО и Украины означают не что иное, как подготовку к "настоящей войне", заявил в эфире телеканала "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский.По мнению политика, полномасштабный конфликт может начаться в 2027 году: к российским границам постепенно подводят войска, а под "помощью" Киеву скрывается процесс "складирования" вооружения."Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026-м году 80 лет, а потом — пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия", — объяснил свой выбор даты начала глобального конфликта Жириновский. Он также напомнил, что некогда на Украине хранилось много оружия: его хватило бы на всю третью мировую. Но впоследствии "все разворовали, распродали, разворотили".Министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ отметила, что Москва призывает Киев и Брюссель отказаться от таких необдуманных планов, так как это будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.
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украина
киев
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в мире, украина, киев, владимир жириновский, нато, лдпр, брюссель, мария захарова
09:23 21.10.2021 (обновлено: 11:54 21.10.2021)
 
Жириновский попросил не начинать третью мировую до его 80-летия

Жириновский попросил перенести начало третьей мировой войны на 2027 год

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совместные учения стран НАТО и Украины означают не что иное, как подготовку к "настоящей войне", заявил в эфире телеканала "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По мнению политика, полномасштабный конфликт может начаться в 2027 году: к российским границам постепенно подводят войска, а под "помощью" Киеву скрывается процесс "складирования" вооружения.
"Я хочу спокойно встретить свое 80-летие. В 2026-м году 80 лет, а потом — пожалуйста, начинайте, до моего 85-летия", — объяснил свой выбор даты начала глобального конфликта Жириновский. Он также напомнил, что некогда на Украине хранилось много оружия: его хватило бы на всю третью мировую. Но впоследствии "все разворовали, распродали, разворотили".
Министр обороны Украины Андрей Таран ранее заявил, что ожидает развертывания военно-учебной тренировочной миссии ЕС в стране до конца 2021 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ отметила, что Москва призывает Киев и Брюссель отказаться от таких необдуманных планов, так как это будет способствовать эскалации напряженности в Донбассе.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 14:22
Названы шесть стран, с которых может начаться третья мировая война
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЖириновскийНАТОЛДПРБрюссельМария Захарова
 
 
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