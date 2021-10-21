17:48 21.10.2021 (обновлено: 19:22 21.10.2021)
Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного
Анастасия Волочкова впервые показала нового возлюбленного Владимира
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Анастасия Волочкова в Instagram впервые показала лицо нового возлюбленного. Им оказался мужчина по имени Владимир.
"Это просто мы. Счастливые утренние "АВ" – Анастасия и Владимир", – подписала Анастасия под фотографией.
Ранее балерина уже выкладывала совместные кадры с избранником, однако на них нельзя было отчетливо рассмотреть мужчину. Танцовщица рассказывала, что Владимиру 38 лет, он не женат. По словам звезды, он добрый, заботливый, внимательный, умный и с чувством юмора.
Волочкова отметила, что как только она начинает встречаться с мужчиной, сразу на горизонте появляются его бывшие девушки, которые хотят помешать их счастью.
"Меня удивляет один момент, почему, когда я начинаю романтические отношения со свободным и неженатым человеком, даже будучи когда-то разведенным, тут же нарисовываются и проявляются бывшие жены, тещи, женщины, да и все остальные. Со своими дешевыми истериками. Дорогие мои! Я не угроза, я любимая женщина", – заключила Анастасия.
Ранее Волочкова презентовала свой сольный альбом "Вселенная".
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