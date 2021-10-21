https://ria.ru/20211021/volochkova-1755620124.html

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного - РИА Новости, 21.10.2021

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного

Анастасия Волочкова в Instagram впервые показала лицо нового возлюбленного. Им оказался мужчина по имени Владимир. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:48

2021-10-21T17:48

2021-10-21T19:22

шоубиз

анастасия волочкова

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749196708_0:0:2316:1302_1920x0_80_0_0_129584ac8bd4305155fc9c68572b4895.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Анастасия Волочкова в Instagram впервые показала лицо нового возлюбленного. Им оказался мужчина по имени Владимир.Ранее балерина уже выкладывала совместные кадры с избранником, однако на них нельзя было отчетливо рассмотреть мужчину. Танцовщица рассказывала, что Владимиру 38 лет, он не женат. По словам звезды, он добрый, заботливый, внимательный, умный и с чувством юмора.Волочкова отметила, что как только она начинает встречаться с мужчиной, сразу на горизонте появляются его бывшие девушки, которые хотят помешать их счастью.Ранее Волочкова презентовала свой сольный альбом "Вселенная".

https://ria.ru/20210902/vdovin-1748376262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия волочкова, знаменитости