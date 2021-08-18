Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова презентовала свой музыкальный альбом "Вселенная" и клип. Фото с мероприятия она поделилась в своем Instagram.
Звезда также выложила в соцсети видео с репетиции. Пока певица не очень смело чувствует себя с микрофоном в руках.
"Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя увереннее", – говорится в подписи.
Вместо поддержки, в комментариях стали критиковать балерину за отсутствие голоса и слишком простую хореографию.
"Настя, ну не интересен никому этот шансон из 90-х. Это все уже давно спето и забыто. И движения ваши из прошлого века", – написала одна из подписчиц.
Некоторые знаменитости присутствовали на торжественном мероприятии и, наоборот, сказали теплые слова в адрес балерины. Например, кадрами с презентации альбома поделился в Instagram певец Прохор Шаляпин.
"Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа", – написал артист.
Альбом "Вселенная" вышел в июне, однако презентация состоялась только сейчас. Первую песню под названием "Балерина" для Волочковой написал композитор Игорь Николаев.