https://ria.ru/20210818/volochkova-1746195390.html

Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"

Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная" - РИА Новости, 18.08.2021

Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"

Балерина Анастасия Волочкова презентовала свой музыкальный альбом "Вселенная" и клип. Фото с мероприятия она поделилась в своем Instagram. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T13:20

2021-08-18T13:20

2021-08-18T13:20

шоубиз

анастасия волочкова

игорь николаев

знаменитости

новости культуры

музыка

прохор шаляпин

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова презентовала свой музыкальный альбом "Вселенная" и клип. Фото с мероприятия она поделилась в своем Instagram.Звезда также выложила в соцсети видео с репетиции. Пока певица не очень смело чувствует себя с микрофоном в руках."Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя увереннее", – говорится в подписи.Вместо поддержки, в комментариях стали критиковать балерину за отсутствие голоса и слишком простую хореографию.Некоторые знаменитости присутствовали на торжественном мероприятии и, наоборот, сказали теплые слова в адрес балерины. Например, кадрами с презентации альбома поделился в Instagram певец Прохор Шаляпин."Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа", – написал артист.Альбом "Вселенная" вышел в июне, однако презентация состоялась только сейчас. Первую песню под названием "Балерина" для Волочковой написал композитор Игорь Николаев.

https://ria.ru/20210615/volochkova-1737112710.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия волочкова, игорь николаев, знаменитости, новости культуры, музыка, прохор шаляпин