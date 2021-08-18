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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210818/volochkova-1746195390.html
Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"
Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная" - РИА Новости, 18.08.2021
Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"
Балерина Анастасия Волочкова презентовала свой музыкальный альбом "Вселенная" и клип. Фото с мероприятия она поделилась в своем Instagram. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T13:20
2021-08-18T13:20
шоубиз
анастасия волочкова
игорь николаев
знаменитости
новости культуры
музыка
прохор шаляпин
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова презентовала свой музыкальный альбом "Вселенная" и клип. Фото с мероприятия она поделилась в своем Instagram.Звезда также выложила в соцсети видео с репетиции. Пока певица не очень смело чувствует себя с микрофоном в руках."Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя увереннее", – говорится в подписи.Вместо поддержки, в комментариях стали критиковать балерину за отсутствие голоса и слишком простую хореографию.Некоторые знаменитости присутствовали на торжественном мероприятии и, наоборот, сказали теплые слова в адрес балерины. Например, кадрами с презентации альбома поделился в Instagram певец Прохор Шаляпин."Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа", – написал артист.Альбом "Вселенная" вышел в июне, однако презентация состоялась только сейчас. Первую песню под названием "Балерина" для Волочковой написал композитор Игорь Николаев.
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анастасия волочкова, игорь николаев, знаменитости, новости культуры, музыка, прохор шаляпин
13:20 18.08.2021
 

Волочкова презентовала свой альбом "Вселенная"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Балерина Анастасия Волочкова с солистом Большого театра Ринатом Арифулиным выступают на ее юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова презентовала свой музыкальный альбом "Вселенная" и клип. Фото с мероприятия она поделилась в своем Instagram.
Звезда также выложила в соцсети видео с репетиции. Пока певица не очень смело чувствует себя с микрофоном в руках.
"Я очень волнуюсь. Певица я еще та. На пуантах я, конечно, чувствую себя увереннее", – говорится в подписи.
Вместо поддержки, в комментариях стали критиковать балерину за отсутствие голоса и слишком простую хореографию.
"Настя, ну не интересен никому этот шансон из 90-х. Это все уже давно спето и забыто. И движения ваши из прошлого века", – написала одна из подписчиц.
Некоторые знаменитости присутствовали на торжественном мероприятии и, наоборот, сказали теплые слова в адрес балерины. Например, кадрами с презентации альбома поделился в Instagram певец Прохор Шаляпин.
"Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа", – написал артист.
Альбом "Вселенная" вышел в июне, однако презентация состоялась только сейчас. Первую песню под названием "Балерина" для Волочковой написал композитор Игорь Николаев.
Балерина Анастасия Волочкова выступает в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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ШоубизАнастасия ВолочковаИгорь НиколаевЗнаменитостиНовости культурыМузыкаПрохор Шаляпин
 
 
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