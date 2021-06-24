https://ria.ru/20210624/volochkova-1738398026.html

Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой

Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой - РИА Новости, 24.06.2021

Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой

Идеальным местом для поющей Анастасии Волочковой может стать ресторан или клуб, отметил в интервью РИА Новости критик Сергей Соседов. Ранее балерина выпустила... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:15

2021-06-24T12:15

2021-06-24T12:15

шоубиз

сергей соседов

новости культуры

игорь николаев

анастасия волочкова

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Идеальным местом для поющей Анастасии Волочковой может стать ресторан или клуб, отметил в интервью РИА Новости критик Сергей Соседов. Ранее балерина выпустила новый альбом. В целом критик поприветствовал творческую реализацию Волочковой. "Почему она не может записывать песни? Это ее хобби, а не основная профессия. Она балерина, прежде всего. Она не заявляет, что певица, как некоторые, не выходит на сцену. Она делает это для своего удовольствия, сегодня это может сделать каждый. Ресторан, клуб – самое место для ее выступлений. Люди выпивают, расслаблены, и тут Настя – хороша собой, она высокая, эффектная. Это сопровождение вечера, это экшн. Она же не выходит на сцену Кремлевского дворца", – отметил Соседов. Накануне Волочкова в своем Instagram обрадовала поклонников выходом дебютного сольного альбома. Первой песней в списке значится "Балерина", которую написал Игорь Николаев. Ранее танцовщица уже выпускала синглы и выступала с ними на концертах, на некоторые из них сняла клипы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/volochkova-1737239232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей соседов, новости культуры, игорь николаев, анастасия волочкова