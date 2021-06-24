https://ria.ru/20210624/volochkova-1738398026.html
Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой
Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой - РИА Новости, 24.06.2021
Соседов назвал ресторан идеальным местом для пения Волочковой
Идеальным местом для поющей Анастасии Волочковой может стать ресторан или клуб, отметил в интервью РИА Новости критик Сергей Соседов. Ранее балерина выпустила... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:15
2021-06-24T12:15
2021-06-24T12:15
шоубиз
сергей соседов
новости культуры
игорь николаев
анастасия волочкова
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Идеальным местом для поющей Анастасии Волочковой может стать ресторан или клуб, отметил в интервью РИА Новости критик Сергей Соседов. Ранее балерина выпустила новый альбом. В целом критик поприветствовал творческую реализацию Волочковой. "Почему она не может записывать песни? Это ее хобби, а не основная профессия. Она балерина, прежде всего. Она не заявляет, что певица, как некоторые, не выходит на сцену. Она делает это для своего удовольствия, сегодня это может сделать каждый. Ресторан, клуб – самое место для ее выступлений. Люди выпивают, расслаблены, и тут Настя – хороша собой, она высокая, эффектная. Это сопровождение вечера, это экшн. Она же не выходит на сцену Кремлевского дворца", – отметил Соседов. Накануне Волочкова в своем Instagram обрадовала поклонников выходом дебютного сольного альбома. Первой песней в списке значится "Балерина", которую написал Игорь Николаев. Ранее танцовщица уже выпускала синглы и выступала с ними на концертах, на некоторые из них сняла клипы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/volochkova-1737239232.html
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РИА Новости
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сергей соседов, новости культуры, игорь николаев, анастасия волочкова
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Идеальным местом для поющей Анастасии Волочковой может стать ресторан или клуб, отметил в интервью РИА Новости критик Сергей Соседов. Ранее балерина выпустила новый альбом.
В целом критик поприветствовал творческую реализацию Волочковой.
"Почему она не может записывать песни? Это ее хобби, а не основная профессия. Она балерина, прежде всего. Она не заявляет, что певица, как некоторые, не выходит на сцену. Она делает это для своего удовольствия, сегодня это может сделать каждый. Ресторан, клуб – самое место для ее выступлений. Люди выпивают, расслаблены, и тут Настя – хороша собой, она высокая, эффектная. Это сопровождение вечера, это экшн. Она же не выходит на сцену Кремлевского дворца", – отметил Соседов.
Накануне Волочкова в своем Instagram обрадовала
поклонников выходом дебютного сольного альбома. Первой песней в списке значится "Балерина", которую написал Игорь Николаев. Ранее танцовщица уже выпускала синглы и выступала с ними на концертах, на некоторые из них сняла клипы.