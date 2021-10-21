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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755585056.html
ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V"
ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 21.10.2021
ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению оценки российской вакцины "Спутник V" для чрезвычайного использования, ждёт получения полных... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:23
2021-10-21T14:23
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению оценки российской вакцины "Спутник V" для чрезвычайного использования, ждёт получения полных данных для анализа, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, ожидает, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию."Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ.Накануне в Twitter "Спутник V" сообщили, что предварительная оценка вакцины входит в финальную стадию и группа инспекторов ВОЗ вскоре посетит Россию.Ранее в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что отправка инспекции будет зависеть от наличия свободных экспертов, а также от эпидемиологических требований в стране.
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в мире, воз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", сумья сваминатан
14:23 21.10.2021
 
ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V"

ВОЗ готова к продолжению оценки "Спутник V", ждет полных данных для анализа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руках коробку с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению оценки российской вакцины "Спутник V" для чрезвычайного использования, ждёт получения полных данных для анализа, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, ожидает, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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"Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ.
Накануне в Twitter "Спутник V" сообщили, что предварительная оценка вакцины входит в финальную стадию и группа инспекторов ВОЗ вскоре посетит Россию.
Ранее в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что отправка инспекции будет зависеть от наличия свободных экспертов, а также от эпидемиологических требований в стране.
 
Распространение коронавирусаВ миреВОЗЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Сумья Сваминатан
 
 
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