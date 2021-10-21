https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755585056.html

ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V"

ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 21.10.2021

ВОЗ ждет полных данных для анализа вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению оценки российской вакцины "Спутник V" для чрезвычайного использования, ждёт получения полных... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:23

2021-10-21T14:23

2021-10-21T14:23

распространение коронавируса

в мире

воз

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750503476_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_20131663df882d77b24ebaaa8ace4d3e.jpg

ЖЕНЕВА, 21 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова к продолжению оценки российской вакцины "Спутник V" для чрезвычайного использования, ждёт получения полных данных для анализа, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд рассчитывает, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V" в ближайшие пару месяцев, ожидает, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию."Всемирная организация здравоохранения приветствует подписание РФПИ всех юридических соглашений, которые необходимы для оценки (вакцины - ред.) при включении в список для чрезвычайного использования. Мы ожидаем получить полные данные для анализа и продолжения процесса оценки", - заявили агентству в ВОЗ.Накануне в Twitter "Спутник V" сообщили, что предварительная оценка вакцины входит в финальную стадию и группа инспекторов ВОЗ вскоре посетит Россию.Ранее в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что отправка инспекции будет зависеть от наличия свободных экспертов, а также от эпидемиологических требований в стране.

https://ria.ru/20211021/sputnik-1755554703.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, воз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", сумья сваминатан