https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755584073.html

Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной

Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной - РИА Новости, 21.10.2021

Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной

Назальная вакцина неэффективна без основной прививки от COVID, она может быть лишь дополнением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T14:20

2021-10-21T14:20

2021-10-21T14:20

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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Назальная вакцина неэффективна без основной прививки от COVID, она может быть лишь дополнением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Рекомендация врачей для всех людей кроме с какими-то редкими заболеваниями, что нужно сделать обязательно основную прививку. По истечении какого-то времени - ревакцинацию. Как правило, рекомендуют "Спутник Лайт". Я не врач, я просто ссылаюсь на те рекомендации, которую дают те или иные врачи. Ревакцинацию можно делать "Спутником Лайт". Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет. Но надо советоваться со специалистами", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, дополнительную защиту от вируса в виде назальной вакцины ей посоветовал врач."Я это сделала. Хочу сказать, что перенесла ее хорошо. У меня как раз был период очень активного общения с людьми. Все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами. Если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745283424.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19