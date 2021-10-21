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Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной
Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной - РИА Новости, 21.10.2021
Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной
Назальная вакцина неэффективна без основной прививки от COVID, она может быть лишь дополнением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T14:20
2021-10-21T14:20
2021-10-21T14:20
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АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости. Назальная вакцина неэффективна без основной прививки от COVID, она может быть лишь дополнением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Рекомендация врачей для всех людей кроме с какими-то редкими заболеваниями, что нужно сделать обязательно основную прививку. По истечении какого-то времени - ревакцинацию. Как правило, рекомендуют "Спутник Лайт". Я не врач, я просто ссылаюсь на те рекомендации, которую дают те или иные врачи. Ревакцинацию можно делать "Спутником Лайт". Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет. Но надо советоваться со специалистами", - сказала Матвиенко журналистам.По ее словам, дополнительную защиту от вируса в виде назальной вакцины ей посоветовал врач."Я это сделала. Хочу сказать, что перенесла ее хорошо. У меня как раз был период очень активного общения с людьми. Все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами. Если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию", - сказала сенатор.
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Матвиенко назвала назальную вакцину от COVID-19 неэффективной без основной
Матвиенко: назальную вакцину от COVID-19 нужно использовать как дополнение к основной
АФИНЫ, 21 окт - РИА Новости.
Назальная вакцина неэффективна без основной прививки от COVID, она может быть лишь дополнением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Рекомендация врачей для всех людей кроме с какими-то редкими заболеваниями, что нужно сделать обязательно основную прививку. По истечении какого-то времени - ревакцинацию. Как правило, рекомендуют "Спутник Лайт". Я не врач, я просто ссылаюсь на те рекомендации, которую дают те или иные врачи. Ревакцинацию можно делать "Спутником Лайт". Что касается назальной вакцины, она служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Но только для тех людей, кто либо переболел, либо вакцинировался, либо у них высокие антитела. То есть, это дополнительная защита от вируса. Но если ты не сделал основные прививки, то гарантий, что эта вакцина будет защищать тебя, нет. Но надо советоваться со специалистами", - сказала Матвиенко журналистам.
По ее словам, дополнительную защиту от вируса в виде назальной вакцины ей посоветовал врач.
"Я это сделала. Хочу сказать, что перенесла ее хорошо. У меня как раз был период очень активного общения с людьми. Все обошлось, я не заболела. Но я слежу за антителами. Если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию", - сказала сенатор.