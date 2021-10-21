https://ria.ru/20211021/ukraina-1755547003.html
Украина внесла в черный список 13 деятелей культуры из России
Украина внесла в черный список 13 деятелей культуры из России - РИА Новости, 21.10.2021
Украина внесла в черный список 13 деятелей культуры из России
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще 13 человек, среди которых российские... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:58
2021-10-21T11:58
2021-10-21T12:01
в мире
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сергей пенкин
министерство культуры украины
юлия чичерина
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в "черный список" еще 13 человек, среди которых российские актеры.Согласно обновлениям перечня лиц, "которые создают угрозу нацбезопасности Украины", в список вошли: Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Максим Дахненко, Марина Денисова, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.Сейчас в этом перечне находятся 228 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
https://rsport.ria.ru/20210705/guberniev-1739878347.html
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в мире, украина, сергей пенкин, министерство культуры украины, юлия чичерина, россия
11:58 21.10.2021 (обновлено: 12:01 21.10.2021)
Украина внесла в черный список 13 деятелей культуры из России
Минкультуры Украины дополнило черный список 13 деятелями культуры из России