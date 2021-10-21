https://ria.ru/20211021/truth-1755507729.html

Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social

Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social - РИА Новости, 21.10.2021

Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании новой соцсети TRUTH Social, призванной стать "соперником... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T03:55

2021-10-21T03:55

2021-10-21T05:44

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ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании новой соцсети TRUTH Social, призванной стать "соперником либеральных СМИ"."Trump Media & Technology Group скоро запустит социальную сеть под названием TRUTH Social", - говорится в заявлении.Трамп в заявлении рассказал, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". "Мы живем в мире, где у "Талибана"* огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", - подчеркнул он.Trump Media & Technology Group также сообщила о слиянии с компанией Digital World Acquisition Group и образовании новой торгующейся на бирже компании потенциальной стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/tramp-1740322204.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, россия