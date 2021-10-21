03:55 21.10.2021 (обновлено: 05:44 21.10.2021)
Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
Компания Трампа объявила о создании "соперника либеральных СМИ" соцсети TRUTH Social
© AP Photo / Eric GayБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Eric Gay
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group объявила о создании новой соцсети TRUTH Social, призванной стать "соперником либеральных СМИ".
"Trump Media & Technology Group скоро запустит социальную сеть под названием TRUTH Social", - говорится в заявлении.
"Миссией Trump Media & Technology Group является создать соперника либеральному консорциуму СМИ и противостоять компаниям "больших технологий" из Силиконовой долины, которые используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке", - пояснили в компании.
Трамп в заявлении рассказал, что создал новую соцсеть, "чтобы противостоять тирании "больших технологий". "Мы живем в мире, где у "Талибана"* огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо", - подчеркнул он.
Trump Media & Technology Group также сообщила о слиянии с компанией Digital World Acquisition Group и образовании новой торгующейся на бирже компании потенциальной стоимостью в 1,7 миллиарда долларов.
Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.
*Террористическая организация, запрещенная в России.