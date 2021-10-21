https://ria.ru/20211021/termometriya-1755631679.html

В Ульяновской области ввели обязательную термометрию

В Ульяновской области ввели обязательную термометрию - РИА Новости, 21.10.2021

В Ульяновской области ввели обязательную термометрию

Обязательная термометрия вводится при входе в магазины, рынки, торговые центры и организации, предоставляющие услуги населению, в Ульяновской области, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:08

2021-10-21T17:08

2021-10-21T17:08

распространение коронавируса

общество

ульяновская область

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131969/71/1319697165_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_d595cb0ca7071eec08930d75738bf374.jpg

САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Обязательная термометрия вводится при входе в магазины, рынки, торговые центры и организации, предоставляющие услуги населению, в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом вводятся изменениями в указ губернатора, они вступят в силу с 22 октября и будут действовать до 1 декабря."Вводится обязательная термометрия при входе в магазины, рынки, торгово-развлекательные центры и организации, предоставляющие услуги населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что для владельцев торгово-развлекательных центров станет обязательным контроль за соблюдением масочного режима. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил они должны будут вызвать должностных лиц, уполномоченных фиксировать факт административного правонарушения.Кроме того, изменениями в указ запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований.В сообщении добавляется, что введение нерабочих дней в Ульяновской области предполагается в соответствии с указом президента РФ с 30 октября по 7 ноября.Ранее сообщалось, что фудкорты в торговых центрах региона из-за ситуации с коронавирусом с 22 октября смогут работать только навынос.В Ульяновской области действует обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг и других. Кроме того, планируется, что с 1 ноября в регионе посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 90 491 случай заражения, в том числе 409 за последние сутки, скончались 2858 человек с COVID-19, выздоровели 79 832 человека.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20210929/ulyanovsk-1752337003.html

ульяновская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ульяновская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии