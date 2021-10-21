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https://ria.ru/20211021/termometriya-1755631679.html
В Ульяновской области ввели обязательную термометрию
В Ульяновской области ввели обязательную термометрию - РИА Новости, 21.10.2021
В Ульяновской области ввели обязательную термометрию
Обязательная термометрия вводится при входе в магазины, рынки, торговые центры и организации, предоставляющие услуги населению, в Ульяновской области, сообщает... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:08
2021-10-21T17:08
распространение коронавируса
общество
ульяновская область
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Обязательная термометрия вводится при входе в магазины, рынки, торговые центры и организации, предоставляющие услуги населению, в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом вводятся изменениями в указ губернатора, они вступят в силу с 22 октября и будут действовать до 1 декабря."Вводится обязательная термометрия при входе в магазины, рынки, торгово-развлекательные центры и организации, предоставляющие услуги населению", - говорится в сообщении.Отмечается, что для владельцев торгово-развлекательных центров станет обязательным контроль за соблюдением масочного режима. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил они должны будут вызвать должностных лиц, уполномоченных фиксировать факт административного правонарушения.Кроме того, изменениями в указ запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований.В сообщении добавляется, что введение нерабочих дней в Ульяновской области предполагается в соответствии с указом президента РФ с 30 октября по 7 ноября.Ранее сообщалось, что фудкорты в торговых центрах региона из-за ситуации с коронавирусом с 22 октября смогут работать только навынос.В Ульяновской области действует обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг и других. Кроме того, планируется, что с 1 ноября в регионе посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID.В Ульяновской области лабораторно подтвержден 90 491 случай заражения, в том числе 409 за последние сутки, скончались 2858 человек с COVID-19, выздоровели 79 832 человека.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, ульяновская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:08 21.10.2021
 
В Ульяновской области ввели обязательную термометрию

В Ульяновской области будут измерять температуру при входе в магазины, ТЦ и на рынки

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Fotolia / myskina6
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САМАРА, 21 окт – РИА Новости. Обязательная термометрия вводится при входе в магазины, рынки, торговые центры и организации, предоставляющие услуги населению, в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом вводятся изменениями в указ губернатора, они вступят в силу с 22 октября и будут действовать до 1 декабря.
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"Вводится обязательная термометрия при входе в магазины, рынки, торгово-развлекательные центры и организации, предоставляющие услуги населению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для владельцев торгово-развлекательных центров станет обязательным контроль за соблюдением масочного режима. В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил они должны будут вызвать должностных лиц, уполномоченных фиксировать факт административного правонарушения.
Кроме того, изменениями в указ запрещено проведение межрегиональных и региональных спортивных соревнований.
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В сообщении добавляется, что введение нерабочих дней в Ульяновской области предполагается в соответствии с указом президента РФ с 30 октября по 7 ноября.
Ранее сообщалось, что фудкорты в торговых центрах региона из-за ситуации с коронавирусом с 22 октября смогут работать только навынос.
В Ульяновской области действует обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников ряда сфер, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания, услуг и других. Кроме того, планируется, что с 1 ноября в регионе посещение массовых мероприятий, объектов общепита, салонов красоты, фитнес-центров, кинотеатров и театров будет возможно только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенного COVID.
В Ульяновской области лабораторно подтвержден 90 491 случай заражения, в том числе 409 за последние сутки, скончались 2858 человек с COVID-19, выздоровели 79 832 человека.
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