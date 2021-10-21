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В Раде предупредили об угрозе потери суверенитета
В Раде предупредили об угрозе потери суверенитета - РИА Новости, 21.10.2021
В Раде предупредили об угрозе потери суверенитета
Стоимость энергоресурсов стала непосильной для значительного числа украинских предприятий, из-за чего они могут просто закрыться, это обернется для Украины... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:25
2021-10-21T13:25
в мире
природный газ
украина
верховная рада украины
ситуация на украине
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Стоимость энергоресурсов стала непосильной для значительного числа украинских предприятий, из-за чего они могут просто закрыться, это обернется для Украины экономической катастрофой и потерей суверенитета, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Черный."Повышение стоимости энергоносителей, которое происходит в мире в целом и в Украине в том числе, может поставить под угрозу не только экономику Украины, но и ее суверенитет. Есть информация, что большой процент предприятий, которые используют газ, не смогут платить 50 гривен (около 2 долларов - ред.) за куб, по цене, которая уже сформирована. Если произойдет закрытие предприятий, то это будет экономическая катастрофа для Украины", – цитирует депутата пресс-служба партии в четверг.По его словам, принятый в первом чтении проект госбюджета на 2022 год усугубляет сложившуюся ситуацию, так как в нем не то что рост не заложен, его даже на "проседание" не хватит."Непонятно, какая экономическая ситуация будет в мире, потому что может начаться мировой кризис в следующем году, который затронет и Украину. Власть не имеет четкого экономического курса и реализует лишь те наставления, которые ставит перед нею внешнее управление, как она их называет – внешние партнеры. За все должна отвечать власть, потому что именно ее выбирает народ решать все вопросы. Ситуацию с ценами можно изменить, потому что в Украине есть газ собственной добычи, надо вводить чрезвычайное положение в энергетической сфере, и этот газ, который добывается в Украине, дать населению по той цене, которая была", – сказал Черный.
https://ria.ru/20211014/krizis-1754488337.html
https://ria.ru/20211020/sezon-1755393081.html
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в мире, природный газ, украина, верховная рада украины, ситуация на украине, оппозиционная платформа - за жизнь
13:25 21.10.2021
 
В Раде предупредили об угрозе потери суверенитета

Депутат Рады Черный предупредил об угрозе потери суверенитета из-за цен на энергоресурсы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Стоимость энергоресурсов стала непосильной для значительного числа украинских предприятий, из-за чего они могут просто закрыться, это обернется для Украины экономической катастрофой и потерей суверенитета, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Черный.
"Повышение стоимости энергоносителей, которое происходит в мире в целом и в Украине в том числе, может поставить под угрозу не только экономику Украины, но и ее суверенитет. Есть информация, что большой процент предприятий, которые используют газ, не смогут платить 50 гривен (около 2 долларов - ред.) за куб, по цене, которая уже сформирована. Если произойдет закрытие предприятий, то это будет экономическая катастрофа для Украины", – цитирует депутата пресс-служба партии в четверг.
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По его словам, принятый в первом чтении проект госбюджета на 2022 год усугубляет сложившуюся ситуацию, так как в нем не то что рост не заложен, его даже на "проседание" не хватит.
"Непонятно, какая экономическая ситуация будет в мире, потому что может начаться мировой кризис в следующем году, который затронет и Украину. Власть не имеет четкого экономического курса и реализует лишь те наставления, которые ставит перед нею внешнее управление, как она их называет – внешние партнеры. За все должна отвечать власть, потому что именно ее выбирает народ решать все вопросы. Ситуацию с ценами можно изменить, потому что в Украине есть газ собственной добычи, надо вводить чрезвычайное положение в энергетической сфере, и этот газ, который добывается в Украине, дать населению по той цене, которая была", – сказал Черный.
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