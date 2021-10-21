https://ria.ru/20211021/soya-1755685744.html
Минсельхоз предложил продлить на год отмену госрегистрации сои с ГМО
Минсельхоз предложил продлить на год отмену госрегистрации сои с ГМО - РИА Новости, 21.10.2021
Минсельхоз предложил продлить на год отмену госрегистрации сои с ГМО
Минсельхоз РФ предлагает продлить на 2022 год отмену необходимости в государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с применением... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T20:19
2021-10-21T20:19
2021-10-21T20:19
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/63/1533556368_0:284:4827:2999_1920x0_80_0_0_4c2bd4fdd9549b3a2ae8d28c7972acd2.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает продлить на 2022 год отмену необходимости в государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с применением генно-модифицированных организмов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Правительство РФ в апреле 2020 года приняло постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требовалась государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых была подтверждена Россельхознадзором. Затем указанный срок был продлен до января 2022 года.В пояснительной записке к проекту министерство также обращает внимание на истечение срока действия постановления. "В этой связи с 1 января 2022 года фактически будет введен запрет ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, что ставит под угрозу как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма", - отмечается в записке.Минсельхоз указывает, что в настоящее время в России активно развивается отрасль по выращиванию и переработке собственной кормовой базы. В долгосрочной перспективе это позволит перейти от импорта к экспорту высокобелковых кормов. "Вместе с тем отказ от импорта соевых бобов и соевого шрота может негативно сказаться на животноводческой отрасли - непосредственном потребителе высокобелковых кормов", - замечает ведомство.Поэтому, продолжает Минсельхоз, несмотря на имеющийся рост объемов производства соевых бобов, уровень самообеспеченности России отечественными кормами является недостаточным. "Одновременно отсутствие возможности у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен на продукцию животноводческой отрасли в целом", - добавляется в пояснительной записке.Поэтому, согласно пояснительной записке, "в целях недопущения ажиотажного спроса на корма" с 1 января 2022 года, "в связи с дефицитом и повышением цен на корма" проектом постановления предусматривается продление срока действия принятого в апреле 2020 года постановления до 1 января 2023 года.Минсельхоз РФ ранее пояснял, что отмена госрегистрации не предполагает возможность бесконтрольного ввоза в Россию соевых бобов, содержащих ГМО - документ лишь дает право предприятиям на указанный в документе период ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности. Контроль качества сырья и готовой продукции при этом обеспечивает Россельхознадзор.
https://ria.ru/20201212/gmo-1588874291.html
https://ria.ru/20210901/putin-1748133195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153355/63/1533556368_225:0:4602:3283_1920x0_80_0_0_7e8f7909a6debb9e6e05f0ff0eb40a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Минсельхоз предложил продлить на год отмену госрегистрации сои с ГМО
Минсельхоз предложил продлить на 2022 год отмену необходимости в госрегистрации сои с ГМО
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минсельхоз
РФ предлагает продлить на 2022 год отмену необходимости в государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с применением генно-модифицированных организмов, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Правительство РФ в апреле 2020 года приняло постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требовалась государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых была подтверждена Россельхознадзором
. Затем указанный срок был продлен до января 2022 года.
В пояснительной записке к проекту министерство также обращает внимание на истечение срока действия постановления. "В этой связи с 1 января 2022 года фактически будет введен запрет ввоза соевых бобов, содержащих ГМО, что ставит под угрозу как проходящую заготовительную кампанию, так и бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих компаний, и, как следствие, негативно скажется на ценах на корма", - отмечается в записке.
Минсельхоз указывает, что в настоящее время в России
активно развивается отрасль по выращиванию и переработке собственной кормовой базы. В долгосрочной перспективе это позволит перейти от импорта к экспорту высокобелковых кормов. "Вместе с тем отказ от импорта соевых бобов и соевого шрота может негативно сказаться на животноводческой отрасли - непосредственном потребителе высокобелковых кормов", - замечает ведомство.
Поэтому, продолжает Минсельхоз, несмотря на имеющийся рост объемов производства соевых бобов, уровень самообеспеченности России отечественными кормами является недостаточным. "Одновременно отсутствие возможности у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен на продукцию животноводческой отрасли в целом", - добавляется в пояснительной записке.
Поэтому, согласно пояснительной записке, "в целях недопущения ажиотажного спроса на корма" с 1 января 2022 года, "в связи с дефицитом и повышением цен на корма" проектом постановления предусматривается продление срока действия принятого в апреле 2020 года постановления до 1 января 2023 года.
Минсельхоз РФ ранее пояснял, что отмена госрегистрации не предполагает возможность бесконтрольного ввоза в Россию соевых бобов, содержащих ГМО - документ лишь дает право предприятиям на указанный в документе период ввезти сырье с ГМО-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности. Контроль качества сырья и готовой продукции при этом обеспечивает Россельхознадзор.