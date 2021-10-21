Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211021/shantazh-1755599670.html
Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже"
Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже" - РИА Новости, 21.10.2021
Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обвинил Россию в росте цен на энергоносители, назвав при этом в качестве второй причины спекуляции квотами на... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:26
2021-10-21T15:26
экономика
европа
польша
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929010_197:0:3029:1593_1920x0_80_0_0_06760caf471824ac8cc1f4d0563c8464.jpg
ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обвинил Россию в росте цен на энергоносители, назвав при этом в качестве второй причины спекуляции квотами на выбросы углекислого газа.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.Моравецкий не впервые поднимает вопрос "угрозы" зависимости Европы от поставок российского газа, порой подменяя подобной риторикой обсуждение других проблем. В последний раз он получил за это замечание от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на дебатах в Европарламенте, касающихся кризиса верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС, призвала польского премьера не пытаться подменить тему."Важнейшим вопросом, затронутом на сегодняшнем саммите, будет вопрос резко растущих цен на энергию. Это явление, которое может значительно снизить экономический рост в Европе, очень угрожающее для людей и для предпринимателей", - заявил Моравецикй, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза."Мы здесь указываем на две основные причины, которые привели к такому состоянию вещей, и имеем горькое удовлетворение от того, что мы были правы, указывая на связанные с этим риски", - заявил польский премьер.В качестве первой причины роста цен на энергоносители он назвал "политику экономического шантажа, газового шантажа проводимого "Газпромом" и Россией, которая еще сильнее будет возможна, чем быстрее заработает Северный поток 2". "Мы тогда будем еще более зависимы от России, и Польша указывала на риски, связанные с этим", - сказал Моравецкий.Вторая причина, по его словам, – это "спекуляции в торговле квотами на эмиссию углекислого газа". "Эти спекуляции приводят к тому, что сегодня уже квоты на одну тонну эмиссии стоят больше 60%. Рост в несколько раз за последний год – два года, который резко влияет на рост цен энергии во всей Европе", - заявил польский премьер."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html
https://ria.ru/20211018/zelenskiy-1755119566.html
https://ria.ru/20211015/gaz-1754764314.html
европа
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929010_449:0:2726:1708_1920x0_80_0_0_a4d0b9cbb260ede05423209fb3d54d11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, польша, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, матеуш моравецкий, европарламент, россия
15:26 21.10.2021
 
Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже"

Премьер Польши Моравецкий обвинил Россию в проведении политики "газового шантажа"

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обвинил Россию в росте цен на энергоносители, назвав при этом в качестве второй причины спекуляции квотами на выбросы углекислого газа.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 10:09
"Глупая игра": в Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа
Моравецкий не впервые поднимает вопрос "угрозы" зависимости Европы от поставок российского газа, порой подменяя подобной риторикой обсуждение других проблем. В последний раз он получил за это замечание от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на дебатах в Европарламенте, касающихся кризиса верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС, призвала польского премьера не пытаться подменить тему.
"Важнейшим вопросом, затронутом на сегодняшнем саммите, будет вопрос резко растущих цен на энергию. Это явление, которое может значительно снизить экономический рост в Европе, очень угрожающее для людей и для предпринимателей", - заявил Моравецикй, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза.
"Мы здесь указываем на две основные причины, которые привели к такому состоянию вещей, и имеем горькое удовлетворение от того, что мы были правы, указывая на связанные с этим риски", - заявил польский премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 22:40
Зеленский считает, что Европа "шокирована" ценами на газ
В качестве первой причины роста цен на энергоносители он назвал "политику экономического шантажа, газового шантажа проводимого "Газпромом" и Россией, которая еще сильнее будет возможна, чем быстрее заработает Северный поток 2". "Мы тогда будем еще более зависимы от России, и Польша указывала на риски, связанные с этим", - сказал Моравецкий.
Вторая причина, по его словам, – это "спекуляции в торговле квотами на эмиссию углекислого газа". "Эти спекуляции приводят к тому, что сегодня уже квоты на одну тонну эмиссии стоят больше 60%. Рост в несколько раз за последний год – два года, который резко влияет на рост цен энергии во всей Европе", - заявил польский премьер.
"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:19
Эксперт оценил запасы газа в Европе на зиму
 
ЭкономикаЕвропаПольшаЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийЕвропарламентРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа
04:48Стюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с Паттинсоном
04:47США в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту Тайваня
04:43Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем
04:34В Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"
04:27Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи России
04:22Байден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в США
04:15Байден назвал причину всплеска цен на топливо в США
04:12В США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИ
04:09Назван сезонный продукт для похудения
04:01Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 года
03:43Байден заявил, что "был сенатором 370 лет"
03:29Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накоплений
03:20Эксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целях
03:20Названа самая полезная каша для завтрака
03:18Россиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущем
03:17Песков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию Путина
03:04Байден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООН
02:41В США нашли останки жениха загадочно погибшей девушки
02:17Россиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы
Лента новостейМолния
"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газаСтюарт призналась, будет ли играть Джокера в фильме о Бэтмене с ПаттинсономСША в случае агрессии со стороны Китая встанут на защиту ТайваняБайден заявил, что не хочет холодной войны с КитаемВ Киеве заявили о превращении украинцев в "крепостных"Байден призвал не беспокоиться по поводу роста военной мощи РоссииБайден пообещал "драматическое" снижение цен на топливо в СШАБайден назвал причину всплеска цен на топливо в СШАВ США при стрельбе на съемках фильма погиб оператор, сообщили СМИНазван сезонный продукт для похуденияБайден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала 2022 годаБайден заявил, что "был сенатором 370 лет"Экономист назвал основные ошибки россиян при формировании накопленийЭксперт: Россия никогда не использовала поставки газа в политических целяхНазвана самая полезная каша для завтракаРоссиянам рассказали, ждать ли роста рубля в ближайшем будущемПесков рассказал, увидят ли россияне ревакцинацию ПутинаБайден определился с кандидатом на пост посла в СПЧ ООНВ США нашли останки жениха загадочно погибшей девушкиРоссиянам назвали способы мошенников определить баланс карты жертвы