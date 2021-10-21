https://ria.ru/20211021/shantazh-1755599670.html

Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже"

Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже" - РИА Новости, 21.10.2021

Премьер Польши обвинил Россию в "газовом шантаже"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обвинил Россию в росте цен на энергоносители, назвав при этом в качестве второй причины спекуляции квотами на... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:26

2021-10-21T15:26

2021-10-21T15:26

экономика

европа

польша

еврокомиссия

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обвинил Россию в росте цен на энергоносители, назвав при этом в качестве второй причины спекуляции квотами на выбросы углекислого газа.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.Моравецкий не впервые поднимает вопрос "угрозы" зависимости Европы от поставок российского газа, порой подменяя подобной риторикой обсуждение других проблем. В последний раз он получил за это замечание от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на дебатах в Европарламенте, касающихся кризиса верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС, призвала польского премьера не пытаться подменить тему."Важнейшим вопросом, затронутом на сегодняшнем саммите, будет вопрос резко растущих цен на энергию. Это явление, которое может значительно снизить экономический рост в Европе, очень угрожающее для людей и для предпринимателей", - заявил Моравецикй, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза."Мы здесь указываем на две основные причины, которые привели к такому состоянию вещей, и имеем горькое удовлетворение от того, что мы были правы, указывая на связанные с этим риски", - заявил польский премьер.В качестве первой причины роста цен на энергоносители он назвал "политику экономического шантажа, газового шантажа проводимого "Газпромом" и Россией, которая еще сильнее будет возможна, чем быстрее заработает Северный поток 2". "Мы тогда будем еще более зависимы от России, и Польша указывала на риски, связанные с этим", - сказал Моравецкий.Вторая причина, по его словам, – это "спекуляции в торговле квотами на эмиссию углекислого газа". "Эти спекуляции приводят к тому, что сегодня уже квоты на одну тонну эмиссии стоят больше 60%. Рост в несколько раз за последний год – два года, который резко влияет на рост цен энергии во всей Европе", - заявил польский премьер."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://ria.ru/20211018/zelenskiy-1755119566.html

https://ria.ru/20211015/gaz-1754764314.html

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экономика, европа, польша, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, матеуш моравецкий, европарламент, россия