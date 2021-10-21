https://ria.ru/20211021/sertifikaty-1755710057.html
Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами
Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами - РИА Новости, 21.10.2021
Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами
Покупающие сертификат о вакцинации от COVID подсознательно думают, что привиты и защищены от вируса, однако они заражаются и тяжело болеют, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T23:37
2021-10-21T23:37
2021-10-21T23:37
распространение коронавируса
общество
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российская академия наук
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александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Покупающие сертификат о вакцинации от COVID подсознательно думают, что привиты и защищены от вируса, однако они заражаются и тяжело болеют, сообщает в пятницу "Российская газета" со ссылкой на создателя вакцины "Спутник V", директора Института имени Гамалеи академика РАН Александра Гинцбурга."Люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют. И вот эти люди заболевают, и, как правило, очень тяжело. Это беда", - приводит издание слова академика.Кроме того, отмечается, что Гинцбург призвал не покупать сертификат за деньги, назвал это сумасшествием и попросил людей не обманывать себя.
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Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами
Гинцбург: покупающие сертификат о вакцинации думают, что привиты, поэтому заболевают