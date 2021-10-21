https://ria.ru/20211021/sertifikaty-1755710057.html

Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами

Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами - РИА Новости, 21.10.2021

Гинцбург объяснил, почему заболевают люди с фиктивными сертификатами

Покупающие сертификат о вакцинации от COVID подсознательно думают, что привиты и защищены от вируса, однако они заражаются и тяжело болеют, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:37

2021-10-21T23:37

2021-10-21T23:37

распространение коронавируса

общество

вакцинация

российская академия наук

коронавирусы

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Покупающие сертификат о вакцинации от COVID подсознательно думают, что привиты и защищены от вируса, однако они заражаются и тяжело болеют, сообщает в пятницу "Российская газета" со ссылкой на создателя вакцины "Спутник V", директора Института имени Гамалеи академика РАН Александра Гинцбурга."Люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют. И вот эти люди заболевают, и, как правило, очень тяжело. Это беда", - приводит издание слова академика.Кроме того, отмечается, что Гинцбург призвал не покупать сертификат за деньги, назвал это сумасшествием и попросил людей не обманывать себя.

https://ria.ru/20211021/moshenniki-1755507469.html

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