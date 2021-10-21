https://ria.ru/20211021/serov-1755593390.html

Администратор Серова объявил о выписке артиста

Администратор Серова объявил о выписке артиста - РИА Новости, 21.10.2021

Администратор Серова объявил о выписке артиста

Администратор Александра Серова объявил в комментарии Teleprogramma.pro о выписке артиста из больницы. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:16

2021-10-21T15:16

2021-10-21T15:16

шоубиз

игорь крутой

александр серов

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Администратор Александра Серова объявил в комментарии Teleprogramma.pro о выписке артиста из больницы.Ранее артист был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии – у него было поражено 75% легких. Игорь Крутой призывал молиться за певца.

https://ria.ru/20211008/borisova-1753726370.html

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2021

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игорь крутой, александр серов