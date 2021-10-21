https://ria.ru/20211021/sayrus-1755561569.html

Майли Сайрус снялась топлес для обложки журнала

Майли Сайрус снялась топлес для обложки журнала - РИА Новости, 21.10.2021

Майли Сайрус снялась топлес для обложки журнала

Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянцевого журнала. Фотографиями она поделилась в своем Instagram. Артистка рассказала, что съемки проходили на ее ферме РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:13

2021-10-21T13:13

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шоубиз

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Майли Сайрус снялась топлес для обложки глянцевого журнала. Фотографиями она поделилась в своем Instagram. Артистка рассказала, что съемки проходили на ее ферме в штате Теннесси.Во время откровенной фотосессии она дала интервью барабанщику группы Metallica Ларсу Ульриху. Это не первая коллаборация Майли с рок-коллективом: в сентябре в шоу Говарда Стерна они вместе исполняли хит Nothing else matters.Майли не боится эпатировать публику, появляясь на концертах в откровенных нарядах, участвуя в провокационных фотосессиях и скандальных промо-компаниях. За ее жизнью в социальной сети следят около 149 миллионов пользователей.Ранее итальянская группа Måneskin опубликовала полностью обнаженное фото из гримерки.

https://ria.ru/20211021/volya-1755545233.html

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2021

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metallica, майли сайрус, instagram, знаменитости