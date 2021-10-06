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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211006/maneskin-1753290350.html
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру - РИА Новости, 06.10.2021
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру
Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:58
2021-10-06T10:58
шоубиз
евровидение
знаменитости
инстаграм
måneskin
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива.Артисты не только участвовали в откровенной фотосъемке, но и не стеснялись друг друга в гримерке. На кадрах в социальных сетях интимные места музыкантов прикрыты звездочками.Поклонники подозревают, что у участников коллектива не только дружеские отношения. В частности, ходили слухи о романтической связи между Викторией де Анжелис и солистом Давидом Дамиано. Пара опровергла эти домыслы.Публикация собрала множество комментариев, в том числе высказался и сам Давид. В ответ на вопрос "Почему так горячо?" Дамиано написал: "Потому что я итальянец".Ранее стало известно, что победители Евровидения приедут в Россию с двумя концертами в марте 2022 года.
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евровидение, знаменитости, инстаграм, måneskin
10:58 06.10.2021
 
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру

Победители Евровидения Måneskin полностью разделись на камеру

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники группы Maneskin
Участники группы Maneskin - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива.
Артисты не только участвовали в откровенной фотосъемке, но и не стеснялись друг друга в гримерке. На кадрах в социальных сетях интимные места музыкантов прикрыты звездочками.
© Фото : @maneskinofficialФотография из Instagram группы Maneskin
Фотография из Instagram группы Maneskin - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : @maneskinofficial
Поклонники подозревают, что у участников коллектива не только дружеские отношения. В частности, ходили слухи о романтической связи между Викторией де Анжелис и солистом Давидом Дамиано. Пара опровергла эти домыслы.
Публикация собрала множество комментариев, в том числе высказался и сам Давид. В ответ на вопрос "Почему так горячо?" Дамиано написал: "Потому что я итальянец".
Ранее стало известно, что победители Евровидения приедут в Россию с двумя концертами в марте 2022 года.
Певица Манижа (Россия) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 09:54Шоубиз
Манижа потратила на Евровидение около 11 миллионов рублей
 
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