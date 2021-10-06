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Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру - РИА Новости, 06.10.2021
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру
Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:58
2021-10-06T10:58
2021-10-06T10:58
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива.Артисты не только участвовали в откровенной фотосъемке, но и не стеснялись друг друга в гримерке. На кадрах в социальных сетях интимные места музыкантов прикрыты звездочками.Поклонники подозревают, что у участников коллектива не только дружеские отношения. В частности, ходили слухи о романтической связи между Викторией де Анжелис и солистом Давидом Дамиано. Пара опровергла эти домыслы.Публикация собрала множество комментариев, в том числе высказался и сам Давид. В ответ на вопрос "Почему так горячо?" Дамиано написал: "Потому что я итальянец".Ранее стало известно, что победители Евровидения приедут в Россию с двумя концертами в марте 2022 года.
https://ria.ru/20210708/manizha-1739967642.html
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евровидение, знаменитости, инстаграм, måneskin
Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись на камеру