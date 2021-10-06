https://ria.ru/20211006/maneskin-1753290350.html

Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру

Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру - РИА Новости, 06.10.2021

Снова эпатаж: группа Måneskin разделась на камеру

Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:58

2021-10-06T10:58

2021-10-06T10:58

шоубиз

евровидение

знаменитости

инстаграм

måneskin

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Участники группы Måneskin полностью разделись на камеру. Эпатажным кадром они поделились в официальном Instagram коллектива.Артисты не только участвовали в откровенной фотосъемке, но и не стеснялись друг друга в гримерке. На кадрах в социальных сетях интимные места музыкантов прикрыты звездочками.Поклонники подозревают, что у участников коллектива не только дружеские отношения. В частности, ходили слухи о романтической связи между Викторией де Анжелис и солистом Давидом Дамиано. Пара опровергла эти домыслы.Публикация собрала множество комментариев, в том числе высказался и сам Давид. В ответ на вопрос "Почему так горячо?" Дамиано написал: "Потому что я итальянец".Ранее стало известно, что победители Евровидения приедут в Россию с двумя концертами в марте 2022 года.

https://ria.ru/20210708/manizha-1739967642.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение, знаменитости, инстаграм, måneskin