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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210928/maneskin-1752093390.html
Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России
Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России - РИА Новости, 28.09.2021
Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России
Победившая на Евровидении–2021 итальянская рок-группа Måneskin проведет в 2022 году два концерта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки",... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T00:58
2021-09-28T01:00
шоубиз
санкт-петербург
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евровидение
новости культуры
яндекс.музыка
россия
måneskin
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Победившая на Евровидении–2021 итальянская рок-группа Måneskin проведет в 2022 году два концерта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки", выступающей генеральным партнером мероприятия."Девятого и 11 марта 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся первые большие сольные концерты Måneskin", – сказали в пресс-службе.В августе участники группы Måneskin провели в Парке Горького встречу с российскими фанатами, в ходе которой рассказали, что знают российскую группу Little Big и подписаны на Роскосмос в социальных сетях.Евровидение-2021 состоялось в мае в Роттердаме (Нидерланды). Россию представляла певица Манижа с песней "Русская женщина". В финале конкурса она заняла девятое место.
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санкт-петербург, москва, евровидение, новости культуры, яндекс.музыка, россия, måneskin
00:58 28.09.2021 (обновлено: 01:00 28.09.2021)
 
Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России

Победившая на Евровидении группа Maneskin проведет два концерта в России в марте 2022 года

© AP Photo / Peter DejongИтальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Победившая на Евровидении–2021 итальянская рок-группа Måneskin проведет в 2022 году два концерта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки", выступающей генеральным партнером мероприятия.
"Девятого и 11 марта 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся первые большие сольные концерты Måneskin", – сказали в пресс-службе.
В августе участники группы Måneskin провели в Парке Горького встречу с российскими фанатами, в ходе которой рассказали, что знают российскую группу Little Big и подписаны на Роскосмос в социальных сетях.
Евровидение-2021 состоялось в мае в Роттердаме (Нидерланды). Россию представляла певица Манижа с песней "Русская женщина". В финале конкурса она заняла девятое место.
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 08:00Шоубиз
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
 
ШоубизСанкт-ПетербургМоскваЕвровидениеНовости культурыЯндекс.МузыкаРоссияMåneskin
 
 
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