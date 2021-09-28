https://ria.ru/20210928/maneskin-1752093390.html

Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России

Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России - РИА Новости, 28.09.2021

Победитель Евровидения группа Måneskin согласовала два концерта в России

Победившая на Евровидении–2021 итальянская рок-группа Måneskin проведет в 2022 году два концерта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки",... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T00:58

2021-09-28T00:58

2021-09-28T01:00

шоубиз

санкт-петербург

москва

евровидение

новости культуры

яндекс.музыка

россия

måneskin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734452245_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_0b8e0678c37079ef2245b3e10595c357.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Победившая на Евровидении–2021 итальянская рок-группа Måneskin проведет в 2022 году два концерта в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Музыки", выступающей генеральным партнером мероприятия."Девятого и 11 марта 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге состоятся первые большие сольные концерты Måneskin", – сказали в пресс-службе.В августе участники группы Måneskin провели в Парке Горького встречу с российскими фанатами, в ходе которой рассказали, что знают российскую группу Little Big и подписаны на Роскосмос в социальных сетях.Евровидение-2021 состоялось в мае в Роттердаме (Нидерланды). Россию представляла певица Манижа с песней "Русская женщина". В финале конкурса она заняла девятое место.

https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, москва, евровидение, новости культуры, яндекс.музыка, россия, måneskin