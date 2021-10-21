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Во Франции допустили введение санкций против Польши
Во Франции допустили введение санкций против Польши - РИА Новости, 21.10.2021
Во Франции допустили введение санкций против Польши
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не исключил введения санкций против Польши, в том числе финансовых, из-за решения Варшавы о приоритете ее конституции... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T10:03
2021-10-21T10:34
варшава
польша
мид франции‎
в мире
евросоюз
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не исключил введения санкций против Польши, в том числе финансовых, из-за решения Варшавы о приоритете ее конституции над нормами ЕС."В первую очередь необходимо продолжать политический диалог… Если диалог ни к чему не приведет, могут быть различные санкции, в том числе финансовые", сказал Бон в эфире телеканала LCI."Европа – это суверенный выбор, коллективный. Никто не заставляет никого вступать в Евросоюз. Можно из него выйти, как мы видели на примере Brexit", - подчеркнул госсекретарь.Вместе с тем, Бон не считает, что Польша хочет выйти из Евросоюза. "Но я считаю, что она берет на себя риск, не выполняя общие правила", - добавил он.По словам Бона, на открывающемся в четверг саммите глав государств и правительств ЕС не будет принято конкретного решения по Польше. "Мы дадим возможность премьер-министру Польши прояснить ситуацию. Он это делал в Европарламенте во вторник. К сожалению, это не было очень убедительно. Он был, скорее, нацелен на провокацию", - отметил госсекретарь. Он сообщил, что в будущем может быть начата процедура по введению санкций, если в ближайшие месяцы Польша не изменит свою позицию.Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
https://ria.ru/20211012/polyaki-1754138077.html
https://ria.ru/20211009/polsha-1753793090.html
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варшава, польша, мид франции‎, в мире, евросоюз, еврокомиссия
10:03 21.10.2021 (обновлено: 10:34 21.10.2021)
 
Во Франции допустили введение санкций против Польши

МИД Франции допустил санкции против Польши из-за решения о приоритете внутреннего права

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон не исключил введения санкций против Польши, в том числе финансовых, из-за решения Варшавы о приоритете ее конституции над нормами ЕС.
"В первую очередь необходимо продолжать политический диалог… Если диалог ни к чему не приведет, могут быть различные санкции, в том числе финансовые", сказал Бон в эфире телеканала LCI.
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"Европа – это суверенный выбор, коллективный. Никто не заставляет никого вступать в Евросоюз. Можно из него выйти, как мы видели на примере Brexit", - подчеркнул госсекретарь.
Вместе с тем, Бон не считает, что Польша хочет выйти из Евросоюза. "Но я считаю, что она берет на себя риск, не выполняя общие правила", - добавил он.
По словам Бона, на открывающемся в четверг саммите глав государств и правительств ЕС не будет принято конкретного решения по Польше. "Мы дадим возможность премьер-министру Польши прояснить ситуацию. Он это делал в Европарламенте во вторник. К сожалению, это не было очень убедительно. Он был, скорее, нацелен на провокацию", - отметил госсекретарь. Он сообщил, что в будущем может быть начата процедура по введению санкций, если в ближайшие месяцы Польша не изменит свою позицию.
Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
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ВаршаваПольшаМИД Франции‎В миреЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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