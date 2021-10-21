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Русская старообрядческая церковь изменила устав

Русская старообрядческая церковь изменила устав - РИА Новости, 21.10.2021

Русская старообрядческая церковь изменила устав

Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) изменил типовой устав своих общин и церковный устав, сообщает сайт организации. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T13:47

2021-10-21T13:47

2021-10-21T13:47

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русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Освященный собор Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) изменил типовой устав своих общин и церковный устав, сообщает сайт организации."Принять устав РПСЦ в новой редакции. Принять образцовый устав Местной религиозной организации в новой редакции", - говорится в опубликованных в четверг на сайте постановлениях Освященного собора, состоявшегося 19 и 20 октября. Текст измененных уставов не опубликован.Шестого июня на YouTube была опубликована видеозапись, на которой митрополит Корнилий в Покровском соборе объявляет о назначении протоиерея Алексея Михеева его новым настоятелем, а также сообщает, что прежний настоятель протоиерей Виктор Жельцов останется в его клире, отмечая, что на последнем собрании с его участием "много было слов ругательных, закончилось вообще потасовкой". После этого Жельцов сказал о том, что принял благословение митрополита отказаться от настоятельства, но определение о его освобождении от обязанностей, по его мнению, не соответствует уставу РПСЦ, так как устав предусматривает только право архиерея назначать настоятеля, но не отстранять его.Освященный собор РПСЦ, согласно ее уставу - высший орган управления церковью. Он состоялся в Москве с 19 по 21 октября. Сайт церкви сообщает, что собор завершился досрочно, так как "обозначенный список вопросов удалось рассмотреть за два дня вместо трех, запланированных ранее". Предыдущий Собор прошел в 2019 году.На соборе предстоятель РПСЦ митрополит Корнилий (Титов) призвал духовенство во время пандемии увеличить благотворительную и социальную работу."В нынешнее тревожное время нам необходимо, помимо усиления проповеди, увеличить благотворительную и социальную деятельность, особенно в нынешних условиях пандемии, и для создания положительного образа церкви давать об этом информацию российскому обществу", - сказал митрополит Корнилий.также он призвал священников подчеркивать в проповедях значение семьи. "Священникам в своих проповедях необходимо подчеркивать роль и значение традиционной семьи, ее укрепления, увеличения рождаемости. Семья, по заветам Писания, священна, и ее разрушение карается Богом. Слава Богу за то, что наша старообрядческая церковь сегодня показывает пример крепкой многодетной семьи",

https://ria.ru/20210918/imuschestvo-1750702752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, youtube, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)