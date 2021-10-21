https://ria.ru/20211021/reforma-1755478147.html

"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации

"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации - РИА Новости, 21.10.2021

"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации

"Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:00

2021-10-21T08:03

авторы

реджеп тайип эрдоган

франция

евросоюз

совет безопасности оон

лига арабских государств

сергей лавров

латинская америка

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"Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне", — турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН и даже заявил, что у него есть некая дорожная карта, чтобы "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН.Эрдоган уже давно ведет борьбу с "несправедливостью" глобальной политической системы, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Дело тут не в конкретной риторике, а в сути проблемы. Слова про "горстку стран" действительно неуместны, и в Кремле справедливо ответили, что не стоит так называть победителей фашизма, а обещание "загнать в угол" ядерные державы и вовсе смешно. Но необходимость реформирования Совбеза ООН и правда назрела: мир сейчас совсем не похож на тот, что был в 1945-м. Однако главная проблема в том, что в данный момент мировой порядок находится в процессе глубокой трансформации — и не нужно (да и невозможно) фиксировать быстро меняющуюся картину. Необходимо согласовать формулу будущего — то, что будет работать многие десятилетия. То есть работа над составом Совета Безопасности ООН, по сути, не просто следствие глобальных изменений — она становится частью работы по строительству нового миропорядка, по поиску нового баланса сил и интересов мировых держав и цивилизаций.Неудивительно, что Сергей Лавров, по существу, поддержал Эрдогана, сделав важную оговорку — и не только насчет того, что "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире":"Есть необходимость адаптировать ООН и Совет Безопасности к новым реалиям. В мире уже не 50 стран, как было при создании организации, и не 70, как было при расширении СБ ООН с 12 до 15 членов. Гораздо больше — 193 члена всемирной организации. Развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают, чтобы их представленность в главном органе ООН была увеличена. Если сейчас посмотреть на состав Совета Безопасности, то из 15 членов у Запада как минимум шесть. Когда Япония избирается в Совбез от Азии, то это седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через СБ ООН. Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить".Действительно, сейчас из пятнадцати членов Совбеза Запад представлен шестью (три постоянных члена плюс три от Европы). А учитывая, что Япония чаще всех избирается непостоянным членом СБ, получается, что атлантисты (при всем своем тихоокеанском расположении Япония, несомненно, находится в их сфере влияния) контролируют практически половину мест в "мировом правительстве". Отвечает ли это глобальной расстановке сил и представлениям большинства государств о справедливом представительстве? Нет — и с каждым годом разрыв будет все большим.Хотя разговоры о расширении состава Совбеза идут уже двадцать лет, именно в 2020-е годы оно представляется неизбежным — вопрос дозрел и перезрел. Но при этом нужно сразу же оговорить одну принципиальную вещь — речь идет не о расширении числа постоянных членов Совбеза с правом вето. Потому что состав "Большой пятерки" сложился не просто так — это великие державы, создавшие ООН.Понятно, что Франция оказалась в их числе относительно случайно. Понятно, что за три четверти века появились и другие великие державы — но от права вето никто из "пятерки" добровольно не откажется. Как и не захочет предоставить подобное же право другим странам (тут ведь тоже нужно согласие всех пяти) — а заставить их, согласно тому же Уставу ООН, нет никакой возможности. Конечно, в будущем в Совбезе появятся и иные державы (или союзы) обладающие правом вето. Но этот вопрос может быть решен только после того, как будет сформирован новый мировой порядок, создана новая архитектура международной безопасности. А на пути к этому как раз и нужна реформа Совета Безопасности — расширяющая его состав, но не меняющая список стран, обладающих правом вето.У расширения есть две составляющих: включение новых постоянных членов СБ и расширение его общего состава. Со вторым пунктом проще — увеличить с 15 до 24 или 25, заодно пересмотрев и региональные квоты. То, о чем говорит Лавров: добавить Югу и Востоку — сегодня Азия, Африка и Латинская Америка имеют в Совбезе восемь мест, но учитывая, что одно из них (от Азии) очень часто уходит "западной" Японии, получается семь мест третьего мира на семь мест Запада (15-й является евразийская Россия). И дело не только в том, что центр тяжести геополитики перемещается в Азию, а по численности населения одна Африка давно уже превосходит весь западный "золотой миллиард". Дело в непредставленности в ООН важнейших цивилизаций.Нет полуторамиллиардного исламского мира и такой же Индии — то есть отдельные мусульманские страны, как и Индия, могут избраться в состав непостоянных членов, а могут и не попасть в их число. То есть одним простым расширением региональных квот и общего числа членов СБ проблему не решить — нужны новые постоянные члены. И вот тут начинается самая большая проблема.Кто должен представлять Африку, а кто — Латинскую Америку? Кто будет от мусульман? А как будут представлены арабы? Уже почти два десятилетия существует "группа четырех" в составе Индии, Германии, Бразилии и Японии, стран, которые претендуют на получение постоянных кресел в Совбезе и обязались поддерживать друг друга в этой борьбе. Но против каждой из них выстраивается коалиция: Бразилию не хотят видеть в качестве представителя Латинской Америки Мексика и Аргентина (они сами претендуют на это место), Индия не нравится пакистанцам (за которыми стоит исламский мир), Япония неприемлема для Китая и России. К тому же она, как и Германия, вообще была виновником Второй мировой — то есть ООН создавалась теми, кто победил эти страны. Да, прошло 75 лет, да, сейчас Япония и Германия являются одними из главных плательщиков в бюджет ООН, но почему именно им нужно предоставить место постоянного члена? Германия вообще видит свое будущее в качестве члена Евросоюза — может, тогда лучше ЕС предоставить постоянное место в Совбезе? Причем за счет Франции — она ведь тоже входит в "единую Европу".В общем, как только дело доходит до конкретного списка кандидатов в новые постоянные члены СБ ООН, все стопорится. Лучшие шансы сейчас у Индии — но ради нее одной никто не станет затевать такую сложнейшую операцию. А спорить о том, Нигерия или ЮАР должны представлять Африку, кто будет от арабов — Саудовская Аравия или Египет, почему забыли Индонезию и где Турция, можно до скончания века.При этом есть куда более правильный вариант повышения представительности Совбеза — нужно его дополнить региональными интеграционными объединениями. То есть теми организациями, которые набирают все больший вес в мире.Африканский союз, Лига арабских государств, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — как минимум эти организации должны быть представлены на постоянной основе в Совбезе ООН. При всех сложностях и недостроенностях этих альянсов за ними будущее. Они, несомненно, будут усиливаться и в любом случае уже сейчас могут представлять интересы сразу нескольких мировых цивилизаций.К ним нужно добавить и Индию (которая сама по себе государство-цивилизация), и даже Евросоюз (то есть, по сути, Германию), потому что в этом случае перекос в сторону Запада уже не произойдет.Важно, что подобную реформу можно провести достаточно быстро. В таком Совете Безопасности будет гораздо лучше представлен Юг — и хотя право вето по-прежнему будет в основном у государств Севера, новый состав будет гораздо ближе к реальности, чем сейчас. И поэтому дальнейшие сложнейшие поиски нового баланса сил и интересов, работу над картой будущего мироустройства можно будет вести в действительно представительном составе. И справедливом — что очень важно для легитимности любых проектов будущего.

https://ria.ru/20211020/erdogan-1755384526.html

https://ria.ru/20211019/erdogan-1755267109.html

https://ria.ru/20211019/lavrov-1755204065.html

https://ria.ru/20210705/sovbez-1739855906.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, реджеп тайип эрдоган, франция, евросоюз, совет безопасности оон, лига арабских государств, сергей лавров, латинская америка, россия