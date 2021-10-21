https://ria.ru/20211021/reforma-1755478147.html
"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации
"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации - РИА Новости, 21.10.2021
"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации
"Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:00
2021-10-21T08:03
авторы
реджеп тайип эрдоган
франция
евросоюз
совет безопасности оон
лига арабских государств
сергей лавров
латинская америка
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"Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне", — турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН и даже заявил, что у него есть некая дорожная карта, чтобы "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН.Эрдоган уже давно ведет борьбу с "несправедливостью" глобальной политической системы, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Дело тут не в конкретной риторике, а в сути проблемы. Слова про "горстку стран" действительно неуместны, и в Кремле справедливо ответили, что не стоит так называть победителей фашизма, а обещание "загнать в угол" ядерные державы и вовсе смешно. Но необходимость реформирования Совбеза ООН и правда назрела: мир сейчас совсем не похож на тот, что был в 1945-м. Однако главная проблема в том, что в данный момент мировой порядок находится в процессе глубокой трансформации — и не нужно (да и невозможно) фиксировать быстро меняющуюся картину. Необходимо согласовать формулу будущего — то, что будет работать многие десятилетия. То есть работа над составом Совета Безопасности ООН, по сути, не просто следствие глобальных изменений — она становится частью работы по строительству нового миропорядка, по поиску нового баланса сил и интересов мировых держав и цивилизаций.Неудивительно, что Сергей Лавров, по существу, поддержал Эрдогана, сделав важную оговорку — и не только насчет того, что "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире":"Есть необходимость адаптировать ООН и Совет Безопасности к новым реалиям. В мире уже не 50 стран, как было при создании организации, и не 70, как было при расширении СБ ООН с 12 до 15 членов. Гораздо больше — 193 члена всемирной организации. Развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают, чтобы их представленность в главном органе ООН была увеличена. Если сейчас посмотреть на состав Совета Безопасности, то из 15 членов у Запада как минимум шесть. Когда Япония избирается в Совбез от Азии, то это седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через СБ ООН. Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить".Действительно, сейчас из пятнадцати членов Совбеза Запад представлен шестью (три постоянных члена плюс три от Европы). А учитывая, что Япония чаще всех избирается непостоянным членом СБ, получается, что атлантисты (при всем своем тихоокеанском расположении Япония, несомненно, находится в их сфере влияния) контролируют практически половину мест в "мировом правительстве". Отвечает ли это глобальной расстановке сил и представлениям большинства государств о справедливом представительстве? Нет — и с каждым годом разрыв будет все большим.Хотя разговоры о расширении состава Совбеза идут уже двадцать лет, именно в 2020-е годы оно представляется неизбежным — вопрос дозрел и перезрел. Но при этом нужно сразу же оговорить одну принципиальную вещь — речь идет не о расширении числа постоянных членов Совбеза с правом вето. Потому что состав "Большой пятерки" сложился не просто так — это великие державы, создавшие ООН.Понятно, что Франция оказалась в их числе относительно случайно. Понятно, что за три четверти века появились и другие великие державы — но от права вето никто из "пятерки" добровольно не откажется. Как и не захочет предоставить подобное же право другим странам (тут ведь тоже нужно согласие всех пяти) — а заставить их, согласно тому же Уставу ООН, нет никакой возможности. Конечно, в будущем в Совбезе появятся и иные державы (или союзы) обладающие правом вето. Но этот вопрос может быть решен только после того, как будет сформирован новый мировой порядок, создана новая архитектура международной безопасности. А на пути к этому как раз и нужна реформа Совета Безопасности — расширяющая его состав, но не меняющая список стран, обладающих правом вето.У расширения есть две составляющих: включение новых постоянных членов СБ и расширение его общего состава. Со вторым пунктом проще — увеличить с 15 до 24 или 25, заодно пересмотрев и региональные квоты. То, о чем говорит Лавров: добавить Югу и Востоку — сегодня Азия, Африка и Латинская Америка имеют в Совбезе восемь мест, но учитывая, что одно из них (от Азии) очень часто уходит "западной" Японии, получается семь мест третьего мира на семь мест Запада (15-й является евразийская Россия). И дело не только в том, что центр тяжести геополитики перемещается в Азию, а по численности населения одна Африка давно уже превосходит весь западный "золотой миллиард". Дело в непредставленности в ООН важнейших цивилизаций.Нет полуторамиллиардного исламского мира и такой же Индии — то есть отдельные мусульманские страны, как и Индия, могут избраться в состав непостоянных членов, а могут и не попасть в их число. То есть одним простым расширением региональных квот и общего числа членов СБ проблему не решить — нужны новые постоянные члены. И вот тут начинается самая большая проблема.Кто должен представлять Африку, а кто — Латинскую Америку? Кто будет от мусульман? А как будут представлены арабы? Уже почти два десятилетия существует "группа четырех" в составе Индии, Германии, Бразилии и Японии, стран, которые претендуют на получение постоянных кресел в Совбезе и обязались поддерживать друг друга в этой борьбе. Но против каждой из них выстраивается коалиция: Бразилию не хотят видеть в качестве представителя Латинской Америки Мексика и Аргентина (они сами претендуют на это место), Индия не нравится пакистанцам (за которыми стоит исламский мир), Япония неприемлема для Китая и России. К тому же она, как и Германия, вообще была виновником Второй мировой — то есть ООН создавалась теми, кто победил эти страны. Да, прошло 75 лет, да, сейчас Япония и Германия являются одними из главных плательщиков в бюджет ООН, но почему именно им нужно предоставить место постоянного члена? Германия вообще видит свое будущее в качестве члена Евросоюза — может, тогда лучше ЕС предоставить постоянное место в Совбезе? Причем за счет Франции — она ведь тоже входит в "единую Европу".В общем, как только дело доходит до конкретного списка кандидатов в новые постоянные члены СБ ООН, все стопорится. Лучшие шансы сейчас у Индии — но ради нее одной никто не станет затевать такую сложнейшую операцию. А спорить о том, Нигерия или ЮАР должны представлять Африку, кто будет от арабов — Саудовская Аравия или Египет, почему забыли Индонезию и где Турция, можно до скончания века.При этом есть куда более правильный вариант повышения представительности Совбеза — нужно его дополнить региональными интеграционными объединениями. То есть теми организациями, которые набирают все больший вес в мире.Африканский союз, Лига арабских государств, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — как минимум эти организации должны быть представлены на постоянной основе в Совбезе ООН. При всех сложностях и недостроенностях этих альянсов за ними будущее. Они, несомненно, будут усиливаться и в любом случае уже сейчас могут представлять интересы сразу нескольких мировых цивилизаций.К ним нужно добавить и Индию (которая сама по себе государство-цивилизация), и даже Евросоюз (то есть, по сути, Германию), потому что в этом случае перекос в сторону Запада уже не произойдет.Важно, что подобную реформу можно провести достаточно быстро. В таком Совете Безопасности будет гораздо лучше представлен Юг — и хотя право вето по-прежнему будет в основном у государств Севера, новый состав будет гораздо ближе к реальности, чем сейчас. И поэтому дальнейшие сложнейшие поиски нового баланса сил и интересов, работу над картой будущего мироустройства можно будет вести в действительно представительном составе. И справедливом — что очень важно для легитимности любых проектов будущего.
https://ria.ru/20211020/erdogan-1755384526.html
https://ria.ru/20211019/erdogan-1755267109.html
https://ria.ru/20211019/lavrov-1755204065.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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7 495 645-6601
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
авторы, реджеп тайип эрдоган, франция, евросоюз, совет безопасности оон, лига арабских государств, сергей лавров, латинская америка, россия
"Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне", — турецкий президент Реджеп Эрдоган
призвал к реформе Совета Безопасности ООН и даже заявил, что у него есть некая дорожная карта, чтобы "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН.
Эрдоган уже давно ведет борьбу с "несправедливостью" глобальной политической системы, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Дело тут не в конкретной риторике, а в сути проблемы. Слова про "горстку стран" действительно неуместны, и в Кремле справедливо ответили, что не стоит так называть победителей фашизма, а обещание "загнать в угол" ядерные державы и вовсе смешно. Но необходимость реформирования Совбеза ООН
и правда назрела: мир сейчас совсем не похож на тот, что был в 1945-м. Однако главная проблема в том, что в данный момент мировой порядок находится в процессе глубокой трансформации — и не нужно (да и невозможно) фиксировать быстро меняющуюся картину. Необходимо согласовать формулу будущего — то, что будет работать многие десятилетия. То есть работа над составом Совета Безопасности ООН, по сути, не просто следствие глобальных изменений — она становится частью работы по строительству нового миропорядка, по поиску нового баланса сил и интересов мировых держав и цивилизаций.
Неудивительно, что Сергей Лавров
, по существу, поддержал Эрдогана, сделав важную оговорку — и не только насчет того, что "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире":
"Есть необходимость адаптировать ООН и Совет Безопасности к новым реалиям. В мире уже не 50 стран, как было при создании организации, и не 70, как было при расширении СБ ООН с 12 до 15 членов. Гораздо больше — 193 члена всемирной организации. Развивающиеся страны абсолютно справедливо настаивают, чтобы их представленность в главном органе ООН была увеличена. Если сейчас посмотреть на состав Совета Безопасности, то из 15 членов у Запада как минимум шесть. Когда Япония избирается в Совбез от Азии, то это седьмой голос в копилку западной политики, которая продвигается через СБ ООН. Западу больше не надо добавлять мест в этом органе, а развивающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки надо обязательно добавить".
Действительно, сейчас из пятнадцати членов Совбеза Запад представлен шестью (три постоянных члена плюс три от Европы). А учитывая, что Япония чаще всех избирается непостоянным членом СБ, получается, что атлантисты (при всем своем тихоокеанском расположении Япония, несомненно, находится в их сфере влияния) контролируют практически половину мест в "мировом правительстве". Отвечает ли это глобальной расстановке сил и представлениям большинства государств о справедливом представительстве? Нет — и с каждым годом разрыв будет все большим.
Хотя разговоры о расширении состава Совбеза идут уже двадцать лет, именно в 2020-е годы оно представляется неизбежным — вопрос дозрел и перезрел. Но при этом нужно сразу же оговорить одну принципиальную вещь — речь идет не о расширении числа постоянных членов Совбеза с правом вето. Потому что состав "Большой пятерки" сложился не просто так — это великие державы, создавшие ООН.
Понятно, что Франция оказалась в их числе относительно случайно. Понятно, что за три четверти века появились и другие великие державы — но от права вето никто из "пятерки" добровольно не откажется. Как и не захочет предоставить подобное же право другим странам (тут ведь тоже нужно согласие всех пяти) — а заставить их, согласно тому же Уставу ООН, нет никакой возможности. Конечно, в будущем в Совбезе появятся и иные державы (или союзы) обладающие правом вето. Но этот вопрос может быть решен только после того, как будет сформирован новый мировой порядок, создана новая архитектура международной безопасности. А на пути к этому как раз и нужна реформа Совета Безопасности — расширяющая его состав, но не меняющая список стран, обладающих правом вето.
У расширения есть две составляющих: включение новых постоянных членов СБ и расширение его общего состава. Со вторым пунктом проще — увеличить с 15 до 24 или 25, заодно пересмотрев и региональные квоты. То, о чем говорит Лавров: добавить Югу и Востоку — сегодня Азия, Африка и Латинская Америка имеют в Совбезе восемь мест, но учитывая, что одно из них (от Азии) очень часто уходит "западной" Японии, получается семь мест третьего мира на семь мест Запада (15-й является евразийская Россия). И дело не только в том, что центр тяжести геополитики перемещается в Азию, а по численности населения одна Африка давно уже превосходит весь западный "золотой миллиард". Дело в непредставленности в ООН важнейших цивилизаций.
Нет полуторамиллиардного исламского мира и такой же Индии — то есть отдельные мусульманские страны, как и Индия, могут избраться в состав непостоянных членов, а могут и не попасть в их число. То есть одним простым расширением региональных квот и общего числа членов СБ проблему не решить — нужны новые постоянные члены. И вот тут начинается самая большая проблема.
Кто должен представлять Африку, а кто — Латинскую Америку? Кто будет от мусульман? А как будут представлены арабы? Уже почти два десятилетия существует "группа четырех" в составе Индии, Германии, Бразилии и Японии, стран, которые претендуют на получение постоянных кресел в Совбезе и обязались поддерживать друг друга в этой борьбе. Но против каждой из них выстраивается коалиция: Бразилию не хотят видеть в качестве представителя Латинской Америки Мексика и Аргентина (они сами претендуют на это место), Индия не нравится пакистанцам (за которыми стоит исламский мир), Япония неприемлема для Китая и России. К тому же она, как и Германия, вообще была виновником Второй мировой — то есть ООН создавалась теми, кто победил эти страны. Да, прошло 75 лет, да, сейчас Япония и Германия являются одними из главных плательщиков в бюджет ООН, но почему именно им нужно предоставить место постоянного члена? Германия вообще видит свое будущее в качестве члена Евросоюза — может, тогда лучше ЕС предоставить постоянное место в Совбезе? Причем за счет Франции — она ведь тоже входит в "единую Европу".
В общем, как только дело доходит до конкретного списка кандидатов в новые постоянные члены СБ ООН, все стопорится. Лучшие шансы сейчас у Индии — но ради нее одной никто не станет затевать такую сложнейшую операцию. А спорить о том, Нигерия или ЮАР должны представлять Африку, кто будет от арабов — Саудовская Аравия или Египет, почему забыли Индонезию и где Турция, можно до скончания века.
При этом есть куда более правильный вариант повышения представительности Совбеза — нужно его дополнить региональными интеграционными объединениями. То есть теми организациями, которые набирают все больший вес в мире.
Африканский союз, Лига арабских государств
, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — как минимум эти организации должны быть представлены на постоянной основе в Совбезе ООН. При всех сложностях и недостроенностях этих альянсов за ними будущее. Они, несомненно, будут усиливаться и в любом случае уже сейчас могут представлять интересы сразу нескольких мировых цивилизаций.
К ним нужно добавить и Индию (которая сама по себе государство-цивилизация), и даже Евросоюз (то есть, по сути, Германию), потому что в этом случае перекос в сторону Запада уже не произойдет.
Важно, что подобную реформу можно провести достаточно быстро. В таком Совете Безопасности будет гораздо лучше представлен Юг — и хотя право вето по-прежнему будет в основном у государств Севера, новый состав будет гораздо ближе к реальности, чем сейчас. И поэтому дальнейшие сложнейшие поиски нового баланса сил и интересов, работу над картой будущего мироустройства можно будет вести в действительно представительном составе. И справедливом — что очень важно для легитимности любых проектов будущего.