https://ria.ru/20211021/raketa-1755535874.html
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури" - РИА Новости, 21.10.2021
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"
Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:06
2021-10-21T11:06
2021-10-21T11:45
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года.Старт ракеты транслировался в прямом эфире ТВ и в интернете с космодрома "Наро" в Кохыне, в 470 километрах к югу от Сеула.Само название "Нури" в переводе с корейского означает окружающий нас "мир".Эта ракета весом 200 тонн может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.Вместе с тем, Южная Корея несколько отстала от социалистической КНДР, которая в декабре 2012 года с помощью своей ракеты "Ынха-3" успешно вывела на орбиту спутник "Кванмёнсон-3".В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.На этот раз трехступенчатая "Нури" развернула экспериментальный макет спутника на низкой орбите 600-800 километров над Землей.Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.
https://ria.ru/20210915/raketa-1750114628.html
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кндр (северная корея), южная корея, космос - риа наука, россия, земля
11:06 21.10.2021 (обновлено: 11:45 21.10.2021)
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"
Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури"