https://ria.ru/20211021/raketa-1755535874.html

Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"

Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури" - РИА Новости, 21.10.2021

Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"

Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T11:06

2021-10-21T11:06

2021-10-21T11:45

кндр (северная корея)

южная корея

космос - риа наука

россия

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755544475_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a5ab295ab68732ef0e37c7853edbd0d.jpg

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года.Старт ракеты транслировался в прямом эфире ТВ и в интернете с космодрома "Наро" в Кохыне, в 470 километрах к югу от Сеула.Само название "Нури" в переводе с корейского означает окружающий нас "мир".Эта ракета весом 200 тонн может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.Вместе с тем, Южная Корея несколько отстала от социалистической КНДР, которая в декабре 2012 года с помощью своей ракеты "Ынха-3" успешно вывела на орбиту спутник "Кванмёнсон-3".В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.На этот раз трехступенчатая "Нури" развернула экспериментальный макет спутника на низкой орбите 600-800 километров над Землей.Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.

https://ria.ru/20210915/raketa-1750114628.html

кндр (северная корея)

южная корея

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), южная корея, космос - риа наука, россия, земля