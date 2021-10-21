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Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури" - РИА Новости, 21.10.2021
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"
Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T11:06
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кндр (северная корея)
южная корея
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года.Старт ракеты транслировался в прямом эфире ТВ и в интернете с космодрома "Наро" в Кохыне, в 470 километрах к югу от Сеула.Само название "Нури" в переводе с корейского означает окружающий нас "мир".Эта ракета весом 200 тонн может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.Вместе с тем, Южная Корея несколько отстала от социалистической КНДР, которая в декабре 2012 года с помощью своей ракеты "Ынха-3" успешно вывела на орбиту спутник "Кванмёнсон-3".В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.На этот раз трехступенчатая "Нури" развернула экспериментальный макет спутника на низкой орбите 600-800 километров над Землей.Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.
https://ria.ru/20210915/raketa-1750114628.html
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кндр (северная корея), южная корея, космос - риа наука, россия, земля
11:06 21.10.2021 (обновлено: 11:45 21.10.2021)
 
Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель "Нури"

Южная Корея запустила свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури"

© AFP 2021 / YONHAPЗапуск ракеты-носителя "Нури" (KSLV-II) в Южной Корее
Запуск ракеты-носителя Нури (KSLV-II) в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / YONHAP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Южная Корея запустила в четверг свою первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II), которую разрабатывала с 2010 года.
Старт ракеты транслировался в прямом эфире ТВ и в интернете с космодрома "Наро" в Кохыне, в 470 километрах к югу от Сеула.
Само название "Нури" в переводе с корейского означает окружающий нас "мир".
Эта ракета весом 200 тонн может выводить на орбиту спутники массой до полутора тонн.
Вместе с тем, Южная Корея несколько отстала от социалистической КНДР, которая в декабре 2012 года с помощью своей ракеты "Ынха-3" успешно вывела на орбиту спутник "Кванмёнсон-3".
В 2013 году Южная Корея осуществила пуск двухступенчатой ракеты "Наро", которая была изготовлена в сотрудничестве с Россией, и вывела на орбиту свой 100-килограммовый спутник.
На этот раз трехступенчатая "Нури" развернула экспериментальный макет спутника на низкой орбите 600-800 километров над Землей.
Южная Корея вложила 1,7 миллиарда долларов в создание собственной ракеты, в проекте принимали участие около 300 южнокорейских компаний.
Испытательный пуск баллистической ракеты с южно-корейской подводной лодки - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 10:23
Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету с подлодки
 
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