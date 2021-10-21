https://ria.ru/20211021/putin-1755694118.html
Путин оценил ситуацию в Карабахе
Путин оценил ситуацию в Карабахе - РИА Новости, 21.10.2021
Путин оценил ситуацию в Карабахе
Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T21:14
2021-10-21T21:14
2021-10-21T22:20
владимир путин
нагорный карабах
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия
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СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны это сделать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг, уже свыше 50 тысяч беженцев вернулось к своим родным местам", - сказал Путин в ходе Валдайского форума.Он добавил, что в целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта, там сейчас нет никаких крупных боевых действий."Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния", - сказал президент.
https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html
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владимир путин, нагорный карабах, международный дискуссионный клуб "валдай", россия
21:14 21.10.2021 (обновлено: 22:20 21.10.2021)
Путин оценил ситуацию в Карабахе
Путин: ситуацию в Карабахе удается сохранить, там сейчас нет крупных боевых действий
СОЧИ, 21 окт - РИА Новости. Россия
сделала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Карабахе, российские миротворцы достойно исполняют свой долг, сейчас самое главное - окончательно урегулировать ситуацию на границе, без участия российской стороны это сделать нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только. Наши миротворцы достойно исполняют свой долг, уже свыше 50 тысяч беженцев вернулось к своим родным местам", - сказал Путин в ходе Валдайского форума.
Он добавил, что в целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта, там сейчас нет никаких крупных боевых действий.
"Да, к сожалению, случаются инциденты, да, к сожалению, даже люди иногда гибнут, но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния", - сказал президент.