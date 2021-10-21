https://ria.ru/20211021/putin-1755651609.html

Путин назвал глобальные цифровые платформы эфемерностью

Путин назвал глобальные цифровые платформы эфемерностью - РИА Новости, 21.10.2021

Путин назвал глобальные цифровые платформы эфемерностью

Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T18:10

2021-10-21T18:10

2021-10-21T18:29

владимир путин

технологии

сша

европа

россия

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СОЧИ, 21 окт – РИА Новости. Попытки глобальных цифровых платформ узурпировать государственные функции не удаются, это эфемерность, как было в США, заявил президент России Владимир Путин."Попытки глобальных цифровых платформ, при всем их могуществе, а оно, конечно, очевидно, мы это видели по внутриполитическим процессам в тех же Соединенных Штатах, но все-таки узурпировать политические или государственные функции им не удается. Это эфемерные попытки", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что в США хозяевам этих платформ при подобных попытках сразу же "указали на место", так же делается и в Европе.

https://ria.ru/20211021/truth-1755507729.html

сша

европа

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владимир путин, технологии, сша, европа, россия