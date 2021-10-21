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В Кремле рассказали о порядке работы Путина в нерабочие дни
В Кремле рассказали о порядке работы Путина в нерабочие дни - РИА Новости, 21.10.2021
В Кремле рассказали о порядке работы Путина в нерабочие дни
Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в России продолжит работать по видеосвязи, пока очных мероприятий не запланировано, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:07
2021-10-21T15:27
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в России продолжит работать по видеосвязи, пока очных мероприятий не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", — сказал собеседник агентства.Указом Путина дни с 30 октября по 7 ноября включительно — нерабочие с сохранением зарплаты. В некоторых регионах они могут наступить еще раньше: как заявил ранее президент, такие полномочия у губернаторов есть.Мера вводится из-за сложной эпидемической обстановки. Сегодня в стране зафиксировали новые максимумы по заболеваемости и смертности за сутки — 36 339 и 1036 случаев соответственно. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.Накануне на совещании вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы с критической ситуацией. В их число вошли Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.По ее словам, в семи субъектах заняты более 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай, что на 15,5% выше, чем неделей ранее.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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владимир путин, дмитрий песков, россия
15:07 21.10.2021 (обновлено: 15:27 21.10.2021)
 
В Кремле рассказали о порядке работы Путина в нерабочие дни

Песков сообщил, что в нерабочие дни Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в России продолжит работать по видеосвязи, пока очных мероприятий не запланировано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет", — сказал собеседник агентства.
Указом Путина дни с 30 октября по 7 ноября включительно — нерабочие с сохранением зарплаты. В некоторых регионах они могут наступить еще раньше: как заявил ранее президент, такие полномочия у губернаторов есть.
Мера вводится из-за сложной эпидемической обстановки. Сегодня в стране зафиксировали новые максимумы по заболеваемости и смертности за сутки — 36 339 и 1036 случаев соответственно. Всего за время эпидемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 8 131 164 человека.
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Накануне на совещании вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы с критической ситуацией. В их число вошли Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Северная Осетия, Мордовия, а также Воронежская, Новгородская, Волгоградская, Самарская, Саратовская, Челябинская, Свердловская, Омская, Томская, Кировская и Амурская области.
По ее словам, в семи субъектах заняты более 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 наблюдается во всех возрастных группах. Она рассказала, что за минувшую неделю зарегистрировано 222 241 случай, что на 15,5% выше, чем неделей ранее.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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