https://ria.ru/20211021/pushkov-1755600207.html

Польша и Прибалтика устроили России демарш и опозорились

Пушков высмеял поляков и прибалтов, покинувших выступление Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021

Польша и Прибалтика устроили России демарш и опозорились

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с делегациями Польши и стран Прибалтики на конференции европейских спикеров парламентов. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T15:28

2021-10-21T15:28

2021-10-21T15:28

польша

алексей пушков

совет федерации рф

валентина матвиенко

прибалтика

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с делегациями Польши и стран Прибалтики на конференции европейских спикеров парламентов.Во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко дипломаты демонстративно ушли из зала. По мнению члена Совфеда, несмотря на явное желание кому-то что-то доказать, "демарш" не удался."Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско", — написал Пушков в твиттере.Выступление Матвиенко было основным на открывающем конференцию заседании. Тема мероприятия — "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как сообщил журналистам представитель российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польша и страны Балтии покинули зал.Сама Матвиенко отметила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии у них дипломатической и политической культуры.

https://ria.ru/20210923/pribaltika-1751421912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/sanktsii-1754845075.html

польша

прибалтика

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польша, алексей пушков, совет федерации рф, валентина матвиенко, прибалтика