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Польша и Прибалтика устроили России демарш и опозорились
Пушков высмеял поляков и прибалтов, покинувших выступление Матвиенко - РИА Новости, 21.10.2021
Польша и Прибалтика устроили России демарш и опозорились
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с делегациями Польши и стран Прибалтики на конференции европейских спикеров парламентов. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T15:28
2021-10-21T15:28
2021-10-21T15:28
польша
алексей пушков
совет федерации рф
валентина матвиенко
прибалтика
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с делегациями Польши и стран Прибалтики на конференции европейских спикеров парламентов.Во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко дипломаты демонстративно ушли из зала. По мнению члена Совфеда, несмотря на явное желание кому-то что-то доказать, "демарш" не удался."Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско", — написал Пушков в твиттере.Выступление Матвиенко было основным на открывающем конференцию заседании. Тема мероприятия — "Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги".Как сообщил журналистам представитель российской делегации, когда сенатор вышла на трибуну, представители Польша и страны Балтии покинули зал.Сама Матвиенко отметила, что не заметила их ухода. По ее мнению, если поступок членов делегаций был демонстративным, это говорит лишь об отсутствии у них дипломатической и политической культуры.
https://ria.ru/20210923/pribaltika-1751421912.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211016/sanktsii-1754845075.html
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польша, алексей пушков, совет федерации рф, валентина матвиенко, прибалтика
Пушков высмеял поляков и прибалтов, покинувших выступление Матвиенко
Пушков назвал уход делегаций Польши и стран Балтии с выступления Матвиенко явным фиаско