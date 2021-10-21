https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова - РИА Новости, 21.10.2021
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному, заявил, что подобными... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T12:16
2021-10-21T12:16
2021-10-21T12:36
россия
в мире
дмитрий песков
алексей навальный
премия имени сахарова
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному, заявил, что подобными решениями Европарламент девальвирует название премии.Европарламент сообщил в среду, что присудил премию имени Сахарова за 2021 год Навальному."Мы считаем, конечно, что подобными решениями Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов существенно. Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", - сказал Песков журналистам."Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде, в истории с этим осуждённым, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией", - добавил он.
https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, дмитрий песков, алексей навальный, премия имени сахарова, европарламент
12:16 21.10.2021 (обновлено: 12:36 21.10.2021)
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова
Песков: Европарламент девальвирует название премии Сахарова, присуждая ее Навальному
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков
, комментируя присуждение премии имени Сахарова за 2021 год осужденному блогеру Алексею Навальному
, заявил, что подобными решениями Европарламент
девальвирует название премии.
Европарламент сообщил в среду, что присудил премию имени Сахарова за 2021 год Навальному.
"Мы считаем, конечно, что подобными решениями Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов существенно. Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", - сказал Песков журналистам.
"Мы считаем, что подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде, в истории с этим осуждённым, отбывающим наказание, просто не располагают достоверной информацией", - добавил он.