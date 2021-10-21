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Эрдоган пригрозил выслать послов десяти стран
Эрдоган пригрозил выслать послов десяти стран - РИА Новости, 21.10.2021
Эрдоган пригрозил выслать послов десяти стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти государств, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T13:21
2021-10-21T16:46
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
мид турции
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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти государств, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу.Ранее дипведомства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом отпустить Кавалу. После этого МИД Турции вызвал их послов, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях."Почему эти десять послов делают подобные заявления? &lt;...&gt; Это разве ваше дело: давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". &lt;...&gt; Наш суд подает лучший пример независимости", — сказал Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканским странам. Его цитирует телеканал Haberturk.Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, но в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.
https://ria.ru/20211021/erdogan-1755568053.html
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сша
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в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, мид турции
13:21 21.10.2021 (обновлено: 16:46 21.10.2021)
 
Эрдоган пригрозил выслать послов десяти стран

Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран, в том числе США

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Фото : Presidential Press Office
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АНКАРА, 21 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил выслать из страны послов десяти государств, в том числе США, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее дипведомства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США выступили с призывом отпустить Кавалу. После этого МИД Турции вызвал их послов, им напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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"Почему эти десять послов делают подобные заявления? <...> Это разве ваше дело: давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов? Они всегда отвечают: "Суд независим". <...> Наш суд подает лучший пример независимости", — сказал Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по африканским странам. Его цитирует телеканал Haberturk.
Осман Кавала — известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, но в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале предъявили новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в июле 2016 года.
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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