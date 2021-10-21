https://ria.ru/20211021/polsha-1755704720.html

Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше

Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше - РИА Новости, 21.10.2021

Европарламент принял жесткую резолюцию по Польше

Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил в четверг резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T22:35

2021-10-21T22:35

2021-10-21T22:35

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов утвердил в четверг резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.Резолюцию поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, воздержались 16."Конституционный суд Польши не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны… Парламент требует, чтобы деньги европейских налогоплательщиков не передавались правительствам, которые грубо, целенаправленно и систематически подрывают европейские ценности, призывает Еврокомиссию и Совет ЕС действовать, включая: инициировать процедуру нарушения в суде ЕС, ввести в действие положение об условном механизме (финансирования стран из фондов ЕС - ред.), отказать в утверждении польского национального плана восстановления экономики, лидерам на саммите обсудить ситуацию в Польше и принять совместную декларацию в самых решительных выражениях", - говорится в заявлении по итогам принятия резолюции.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС. Фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов также ранее называла оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.Глава Еврокомиссии и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 октября выступали перед членами Европарламента в Страсбурге, где отстаивали свои позиции.В четверг дискуссия по кризису верховенства права в Польше обсуждается уже лидерами Евросоюза на саммите в Брюсселе.Лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финансовый план ЕС и фонд восстановления евроэкономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Польши и Венгрии касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах. В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммита ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настаивали страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" был введен на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20211021/polsha-1755633877.html

https://ria.ru/20211021/evrosoyuz-1755608413.html

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в мире, европа, польша, еврокомиссия, европарламент