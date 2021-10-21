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Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза - РИА Новости, 21.10.2021
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза
Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:14
2021-10-21T17:14
в мире
польша
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
матеуш моравецкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского премьера Матеуша Моравецкого по этому вопросу на европейском саммите в Брюсселе.Ранее Конституционный суд Польши после соответствующего запроса премьера подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей, в том числе в вопросах соблюдения принципа независимости судебных властей этой страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры."Если кто-то хочет быть частью клуба, пользоваться его привилегиями, то надо соблюдать существующие правила", - сказал бельгийский премьер журналистам перед началом саммита.По его словам, все преимущества нахождения Польши в ЕС очевидны для польского народа.Он выразил сожаление, что лидерам ЕС приходится отвлекаться на обсуждение таких вопросов, так как это время можно было бы потратить, к примеру, на попытки урегулировать ситуацию на энергетическом рынке."Но такие дискуссии необходимы", - подчеркнул он.Бельгийский премьер сообщил, что хочет услышать от польского коллеги, чего тот добивается и как он видит будущее своей страны в ЕС. Он также указал на тот факт, что Польша до сих пор не получила средства из общеевропейского фонда восстановления после пандемии, что связано с ситуацией с верховенством права.
https://ria.ru/20211021/polsha-1755629668.html
https://ria.ru/20211021/pravo-1755600496.html
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в мире, польша, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий
17:14 21.10.2021
 
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза

Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила ЕС, если она хочет быть "частью клуба"

© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© Depositphotos / bloodua
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского премьера Матеуша Моравецкого по этому вопросу на европейском саммите в Брюсселе.
Ранее Конституционный суд Польши после соответствующего запроса премьера подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей, в том числе в вопросах соблюдения принципа независимости судебных властей этой страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
Вчера, 17:02
Глава ЕК обсудит с лидерами Евросоюза решение Конституционного суда Польши
"Если кто-то хочет быть частью клуба, пользоваться его привилегиями, то надо соблюдать существующие правила", - сказал бельгийский премьер журналистам перед началом саммита.
По его словам, все преимущества нахождения Польши в ЕС очевидны для польского народа.
Он выразил сожаление, что лидерам ЕС приходится отвлекаться на обсуждение таких вопросов, так как это время можно было бы потратить, к примеру, на попытки урегулировать ситуацию на энергетическом рынке.
"Но такие дискуссии необходимы", - подчеркнул он.
Бельгийский премьер сообщил, что хочет услышать от польского коллеги, чего тот добивается и как он видит будущее своей страны в ЕС. Он также указал на тот факт, что Польша до сих пор не получила средства из общеевропейского фонда восстановления после пандемии, что связано с ситуацией с верховенством права.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
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В миреПольшаЕврокомиссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенМатеуш Моравецкий
 
 
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