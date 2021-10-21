https://ria.ru/20211021/polsha-1755633877.html

Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза

Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза - РИА Новости, 21.10.2021

Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза

Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:14

2021-10-21T17:14

2021-10-21T17:14

в мире

польша

еврокомиссия

брюссель

урсула фон дер ляйен

матеуш моравецкий

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского премьера Матеуша Моравецкого по этому вопросу на европейском саммите в Брюсселе.Ранее Конституционный суд Польши после соответствующего запроса премьера подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей, в том числе в вопросах соблюдения принципа независимости судебных властей этой страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры."Если кто-то хочет быть частью клуба, пользоваться его привилегиями, то надо соблюдать существующие правила", - сказал бельгийский премьер журналистам перед началом саммита.По его словам, все преимущества нахождения Польши в ЕС очевидны для польского народа.Он выразил сожаление, что лидерам ЕС приходится отвлекаться на обсуждение таких вопросов, так как это время можно было бы потратить, к примеру, на попытки урегулировать ситуацию на энергетическом рынке."Но такие дискуссии необходимы", - подчеркнул он.Бельгийский премьер сообщил, что хочет услышать от польского коллеги, чего тот добивается и как он видит будущее своей страны в ЕС. Он также указал на тот факт, что Польша до сих пор не получила средства из общеевропейского фонда восстановления после пандемии, что связано с ситуацией с верховенством права.

https://ria.ru/20211021/polsha-1755629668.html

https://ria.ru/20211021/pravo-1755600496.html

польша

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий