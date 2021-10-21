https://ria.ru/20211021/polsha-1755633877.html
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза - РИА Новости, 21.10.2021
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза
Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского... РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T17:14
2021-10-21T17:14
2021-10-21T17:14
в мире
польша
еврокомиссия
брюссель
урсула фон дер ляйен
матеуш моравецкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского премьера Матеуша Моравецкого по этому вопросу на европейском саммите в Брюсселе.Ранее Конституционный суд Польши после соответствующего запроса премьера подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей, в том числе в вопросах соблюдения принципа независимости судебных властей этой страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры."Если кто-то хочет быть частью клуба, пользоваться его привилегиями, то надо соблюдать существующие правила", - сказал бельгийский премьер журналистам перед началом саммита.По его словам, все преимущества нахождения Польши в ЕС очевидны для польского народа.Он выразил сожаление, что лидерам ЕС приходится отвлекаться на обсуждение таких вопросов, так как это время можно было бы потратить, к примеру, на попытки урегулировать ситуацию на энергетическом рынке."Но такие дискуссии необходимы", - подчеркнул он.Бельгийский премьер сообщил, что хочет услышать от польского коллеги, чего тот добивается и как он видит будущее своей страны в ЕС. Он также указал на тот факт, что Польша до сих пор не получила средства из общеевропейского фонда восстановления после пандемии, что связано с ситуацией с верховенством права.
https://ria.ru/20211021/polsha-1755629668.html
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в мире, польша, еврокомиссия, брюссель, урсула фон дер ляйен, матеуш моравецкий
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила Евросоюза
Премьер Бельгии призвал Польшу соблюдать правила ЕС, если она хочет быть "частью клуба"
БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости.
Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал Польшу
придерживаться общеевропейских правил в вопросах верховенства права, намерен выслушать позицию польского премьера Матеуша Моравецкого
по этому вопросу на европейском саммите в Брюсселе
.
Ранее Конституционный суд Польши после соответствующего запроса премьера подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции республики. Это произошло на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей, в том числе в вопросах соблюдения принципа независимости судебных властей этой страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
"Если кто-то хочет быть частью клуба, пользоваться его привилегиями, то надо соблюдать существующие правила", - сказал бельгийский премьер журналистам перед началом саммита.
По его словам, все преимущества нахождения Польши в ЕС очевидны для польского народа.
Он выразил сожаление, что лидерам ЕС приходится отвлекаться на обсуждение таких вопросов, так как это время можно было бы потратить, к примеру, на попытки урегулировать ситуацию на энергетическом рынке.
"Но такие дискуссии необходимы", - подчеркнул он.
Бельгийский премьер сообщил, что хочет услышать от польского коллеги, чего тот добивается и как он видит будущее своей страны в ЕС. Он также указал на тот факт, что Польша до сих пор не получила средства из общеевропейского фонда восстановления после пандемии, что связано с ситуацией с верховенством права.