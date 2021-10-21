https://ria.ru/20211021/polsha-1755629668.html

Глава ЕК обсудит с лидерами Евросоюза решение Конституционного суда Польши

Глава ЕК обсудит с лидерами Евросоюза решение Конституционного суда Польши - РИА Новости, 21.10.2021

Глава ЕК обсудит с лидерами Евросоюза решение Конституционного суда Польши

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить с лидерами ЕС ответственность в отношении соблюдения верховенства закона в Польше. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T17:02

2021-10-21T17:02

2021-10-21T17:02

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить с лидерами ЕС ответственность в отношении соблюдения верховенства закона в Польше."Сегодня три основные темы – это проблема верховенства права в Польше, энергетический кризис и миграция. По вопросу Польши я выступала в Европарламенте, и самый главный вопрос – независимость судебной власти в Польше. Это не новая проблема, она продолжается, но на фоне недавнего решения конституционного суда эта тема получает новое измерение. Я жду дискуссии с лидерами, мы все должны принять ответственность, когда речь идет о защите наших фундаментальных ценностей", - сказала она.Ранее кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже высказались как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен среди возможных ответных шагов назвала оспаривание решения КС Польши в суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.

https://ria.ru/20211021/pravo-1755600496.html

https://ria.ru/20211021/sanktsii-1755525966.html

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польша

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в мире, варшава, польша, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент