Министры обороны стран НАТО утвердили план общей защиты
Министры обороны стран НАТО утвердили план общей защиты
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО утвердили план общей защиты, установили новые целевые показатели по наращиванию оборонного потенциала стран-союзниц, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сегодня министры утвердили план нашей общей защиты для повышения устойчивости на случай различных конфликтов и кризисов. Согласованы также новые целевые планы для усиления оборонных потенциалов всех союзников", — сообщил Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе.
Он уточнил, что организация не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе.
Столтенберг также добавил, что между Евросоюзом и Североатлантическим альянсом никакой конкуренции нет. Напротив, военный блок приветствует стремление Брюсселя укрепить оборону: усилия ЕС и НАТО в этом направлении дополняют друг друга, заверил он.
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