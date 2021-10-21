https://ria.ru/20211021/plan-1755683376.html

Министры обороны стран НАТО утвердили план общей защиты

Министры обороны стран НАТО утвердили план общей защиты - РИА Новости, 21.10.2021

Министры обороны стран НАТО утвердили план общей защиты

Главы минобороны НАТО утвердили план общей защиты, установили новые целевые показатели по наращиванию оборонного потенциала стран-союзниц, заявил генсек альянса РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T20:04

2021-10-21T20:04

2021-10-21T20:04

в мире

йенс столтенберг

европа

евросоюз

нато

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Главы минобороны НАТО утвердили план общей защиты, установили новые целевые показатели по наращиванию оборонного потенциала стран-союзниц, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Он уточнил, что организация не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе.Столтенберг также добавил, что между Евросоюзом и Североатлантическим альянсом никакой конкуренции нет. Напротив, военный блок приветствует стремление Брюсселя укрепить оборону: усилия ЕС и НАТО в этом направлении дополняют друг друга, заверил он.

https://ria.ru/20211018/otkat-1755104070.html

европа

брюссель

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в мире, йенс столтенберг, европа, евросоюз, нато, брюссель