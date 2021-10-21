https://ria.ru/20211021/peterburg-1755521146.html

Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке

Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке - РИА Новости, 21.10.2021

Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке

Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД. РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T09:28

2021-10-21T09:28

2021-10-21T09:28

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

красное село

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД.Ранее в соцсетях появилась информация, что на свалке в городе Красное село найдены документы из УМВД Московского района с личными данными петербуржцев, рапортами, заявлениями. У некоторых бумаг были опалены края."Указанные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и по сроку подлежали уничтожению. Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20210926/pasport-1751904441.html

санкт-петербург

красносельский район

красное село

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2021

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, красное село