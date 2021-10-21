https://ria.ru/20211021/peterburg-1755521146.html
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке - РИА Новости, 21.10.2021
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке
Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:28
2021-10-21T09:28
2021-10-21T09:28
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
красное село
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД.Ранее в соцсетях появилась информация, что на свалке в городе Красное село найдены документы из УМВД Московского района с личными данными петербуржцев, рапортами, заявлениями. У некоторых бумаг были опалены края."Указанные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и по сроку подлежали уничтожению. Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20210926/pasport-1751904441.html
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, красное село
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке
Полиция проверит инцидент с обнаружением на свалке архива с данными петербуржцев