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Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке - РИА Новости, 21.10.2021
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке
Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД. РИА Новости, 21.10.2021
2021-10-21T09:28
2021-10-21T09:28
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
красное село
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД.Ранее в соцсетях появилась информация, что на свалке в городе Красное село найдены документы из УМВД Московского района с личными данными петербуржцев, рапортами, заявлениями. У некоторых бумаг были опалены края."Указанные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и по сроку подлежали уничтожению. Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка", - сообщили в ведомстве.
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, красное село
09:28 21.10.2021
 
Полиция проверит инцидент с архивом с данными петербуржцев на свалке

Полиция проверит инцидент с обнаружением на свалке архива с данными петербуржцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту обнаружения на свалке архивных документов в Красносельском районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУ МВД.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на свалке в городе Красное село найдены документы из УМВД Московского района с личными данными петербуржцев, рапортами, заявлениями. У некоторых бумаг были опалены края.
"Указанные документы являлись архивными, 2013-2015 годов, и по сроку подлежали уничтожению. Однако данная процедура была выполнена некачественно. Оставшиеся документы оперативно были изъяты и уничтожены. По факту инцидента проводится служебная проверка", - сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районКрасное Село
 
 
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