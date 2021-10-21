https://ria.ru/20211021/paket-1755710561.html

НАТО реализует пакет военных мер в ответ на "угрозу" России, заявил генсек

НАТО реализует пакет военных мер в ответ на "угрозу" России, заявил генсек - РИА Новости, 21.10.2021

НАТО реализует пакет военных мер в ответ на "угрозу" России, заявил генсек

НАТО в ответ на растущую "угрозу" со стороны России реализует целый пакет политических и военных мер, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-21T23:42

2021-10-21T23:42

2021-10-21T23:42

в мире

йенс столтенберг

нато

черное море

балтия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_b52bff71b202c9f213aadd8150a0b6d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. НАТО в ответ на растущую "угрозу" со стороны России реализует целый пакет политических и военных мер, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе."Мы согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер в ответ на эту угрозу, который включает усиление ПВО и ПРО, укрепление обычных сил и средств с реактивными самолетами пятого поколения, адаптацию учений и разведки, повышение боеготовности и эффективности ядерного сдерживания", - сказал он.Генсек добавил, что "НАТО продолжит поддержку международного контроля за вооружениями, разоружением и нераспространением".По итогам первого дня заседания глав минобороны НАТО министры утвердили новый план усиления обороны альянса. О подробностях плана Столтенберг не сообщил. В то же время, по информации западных СМИ, которые ссылаются на дипломатов, план разработан на случай "атаки со стороны России сразу по нескольким фронтам".Эта стратегия, по данным СМИ, носит конфиденциальный характер и отличается от уже имеющихся планов региональной обороны. В частности, указывается, что она направлена на подготовку к обороне в случае "одновременной атаки со стороны России в регионе Балтии, на Черном море, при возможном использовании ядерного оружия, пиратских атаках на информационные системы, а также ударов из космоса".Отмечается, что в НАТО не считают такую атаку "неизбежной", но то, что в России разрабатывается современное оружие, а к границам союзников, как утверждается, стягиваются войска и техника, делает такой план необходимым. Официальных подтверждений подготовки такого плана пока не было.

https://ria.ru/20211021/nato-1755678089.html

черное море

балтия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, йенс столтенберг, нато, черное море, балтия, россия